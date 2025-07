Christian Martinoli visitó el parque y animal salvaje lo atacó; afirma que casi lo mata

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso comentarista deportivo de origen mexicano, Christian Martinoli, acaba de causar conmoción en redes sociales, debido a que confesó que fue atacado por un animal salvaje, cuando él solamente estaba disfrutando de uno de sus momentos libres y visitó el parque en México. Por fortuna, hoy se encuentra sano y salvo de cualquier peligro, pero afirmó que casi lo mata del susto y en verdad pensó que se iba de este mundo.

Actualmente Martinoli es uno de los comentaristas más famosos de TV Azteca, que en cada partido se vuelve viral en redes sociales por sus narrativas, y ahora, hace un par de horas que ha comenzado a circular un video de su más reciente narración en el reciente partido de México vs. Arabia Saudita, en la cual, hizo una confesión que dejó a más de uno sorprendido, preocupado y al final aliviados.

Esto debido a que mientras que hablaba con su compañero Luis García, al que llama 'Doctor', y otros de sus colegas, contó que hace unos cuantos días, decidió ir a un parque en la Ciudad de México, que ya estando ahí se comió una palanqueta y que en eso vio una ardilla y al darle de comer lo mordió: "El 'Doctor' me dice: '¿Por qué no te acercas a los árboles?' La última vez que me acerqué, me mordió una ardilla. Me distraje y sácale. La ardilla dijo: 'Ah, este güey es muy dadivoso, me está dando la palanqueta' y, ¡mocos!, Para adentro. Sentí que iba a morir".

Martinoli confesó que esto casi lo mata del susto, por lo cual se fue lo más rápido posible a uno de los hospitales de la Ciudad de México, ya que al ser una ardilla en entorno salvaje, podría tener rabia u otra enfermedad que le afectaría y que pudieran costarle hasta su propia vida. Por fortuna, la situación no llegó a un caso grave y solamente tuvieron que curar la herida, limpiarla para evitar infecciones e inyectarle cuatro antirrábicas: "No saben lo que son cuatro antirrábicas. Ya me saludaban en emergencias".

Cabe mencionar que Christian se asustó tanto y temió por su vida de manera genuina, debido a que en caso de que la ardilla fuera portadora de la rabia, sí se pone en riesgo de muerte y debe de ir de inmediato al doctor, ya que dicha enfermedad afecta el sistema central y en caso de que no sea atendido a tiempo, puede causar la muerte, ya que inflama el cerebro y lo lleva a un estado de coma, del que es básicamente imposible salir.

Fuente: Tribuna del Yaqui