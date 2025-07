"Con el corazón partido": Maribel Guardia reaparece destrozada por no poder ver a su nieto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Maribel Guardia, dio una entrevista exclusiva al programa Hoy para hablar de cómo se encuentra emocionalmente a casi medio año de no poder convivir con su nieto, José Julián Figueroa, debido al conflicto legal que mantiene con su exnuera, Imelda Garza Tuñón, a quien ella misma señaló por malos cuidados hacia el menor y un presunto consumo de sustancias.

Luego de que en días pasados la propia viuda de Julián Figueroa afirmara que ella tenía la custodia definitiva de Juliancito y mencionara que no confiaba en Maribel, ahora la propia costarricense explicó lo complicado que ha sido enfrentar este proceso: "Es duro, todos los días me levanto con este corazón partido que traigo, pero la otra mitad está llena de recuerdos de mi hijo, de cosas hermosas, más de la mitad de mi corazón que sigue funcionando".

Esa parte dice: 'Échale ganas, órale, no te achicopales, para adelante'", expresó conmovida la actriz, quien además sigue lidiando con la ausencia de su hijo Julián Figueroa.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de reencontrarse pronto con el menor, la estrella de telenovelas como Corona de Lágrimas aprovechó el momento para esclarecer su postura ante los rumores que aseguran que busca quedarse con José Julián. "He aprendido mucho últimamente y es que nada nos pertenece, ni los hijos, ni las parejas, ni los amigos. Y una cosa que te quiero aclarar es: yo nunca me he querido quedar con mi nieto".

Lo dije desde el día uno, yo no me quiero quedar con él, porque es algo que se ha estado manejando", agregó.

Maribel Guardia lleva meses sin convivir con su nieto Juliancito

La también presentadora aseguró que su deseo es simplemente poder volver a ver al pequeño. "Yo estoy peleando en algún momento poder verlo. Ojalá Dios me permita la oportunidad de volver a verlo". Asimismo, Maribel compartió que está resignada a esperar por años un reencuentro con su pequeño nieto: "Si Dios me da vida, tal vez él me va a buscar y él va a saber que lo que quise es su bienestar y su protección, y que lo que había era mucho amor de parte de todos lados. Porque uno a veces quiere hacer las cosas como uno quiere y Dios tiene sus propios planes. Hay que dejar que las cosas fluyan", reflexionó.

Además, la esposa del abogado Marco Chacón resaltó que aún enfrenta un proceso judicial con Imelda Tuñón, por lo que aseguró que la situación no ha sido sencilla. "Sí, bueno, yo tengo como cinco demandas de ella para mí. Entonces, pues ahí andamos en esas", expresó serena la también cantante.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy