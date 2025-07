¿Galilea Montijo, mala suegra? Nuera de la conductora de 'Hoy' se queja de actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven actriz de origen mexicano, Tania Nicole Sánchez, acaba de sorprender a la prensa al hablar de Galilea Montijo y su forma de ser con ella, y también cuando inesperadamente se quejó de famosa actriz de Televisa, mientras que estaba en uno de los eventos de la empresa San Ángel y confesó no le gustó un trato, ¿acaso exhibió que la conductora del programa Hoy en realidad sería mala suegra?

Nicole es la actual novia de Mateo Reina Montijo, el hijo de Galilea con Fernando Reina, y por ello, cuando la prensa la captó en un importante evento, la joven fue cuestionada sobre su relación con la famosa presentadora, a lo cual, se desvivió en halagos, asegurando que es una mujer muy linda y que siempre es muy atenta con ella, incluso narró la ocasión en que fueron a ver a Quevedo y Montijo se portó de lo mejor con ella.

Al hablar de otras artistas que admira, la actriz de La CQ, declaró que Bárbara Mori era una de ellas, pero ahí fue donde se quejó, ya que afirmó que tuvo una actitud un poco descortés con ella: "Estando ahí es como okey, pero no me encantó como me trató, no sé, siento que no me trató muy bien, pero bueno". Sin embargo, quiso cambiar el tema y habló de como Belinda es su ejemplo por su trayectoria: "Otra que me también me gusta mucho es Belinda, igual que yo inició desde muy chiquita, igual que Danna Paola. Siento que es un ejemplo".

Pero, pese a que intentó cambió del tema, reporteros regresaron a la protagonista de Rubí, y ella simplemente señaló que hubo miradas y actitudes que la hicieron sentirse como un poco incómoda, pero que no tiene nada en contra de ella ni está molesta, porque cree que podría ser porque no fue un buen día o tal vez estaba ajetreada: "Sí yo me senté como a una mesa al lado de ella, y no sé, sentí que me echaba miraditas, no sé, luego le pedí una foto y era como de 'ah sí gracias', pero yo sé que luego no es tu mejor día".

Finalmente, destacó que todos en el medio hablan maravillas de Mori, por lo que cree que tal vez a ella no le tocó conocerla en su mejor momento, y que eso no quita que sea su gran fan y la va a admirar como hasta ese momento lo hacía: "O sea, muchos me han dicho que es muy linda, y la verdad no dejo de ser su fan, porque es muy guapa, actúa muy bien y a lo mejor no tuvo un buen día, o no me tocó lo mejor, pero yo le sigo deseando lo mejor".

Fuente: Tribuna del Yaqui