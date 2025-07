Hallan sin vida a Michael Madsen, estrella de Quentin Tarantino, en su hogar en Malibú

Comparta este artículo

Malibú, California.- El actor estadounidense, Michael Madsen, que era célebre por encarnar a personajes rudos y misteriosos en el universo cinematográfico de Quentin Tarantino, por desgracia falleció a los 67 años, el jueves por la mañana en su domicilio de Malibú, California. La causa fue un paro cardíaco. Los servicios de emergencia respondieron a una llamada de auxilio y lo hallaron sin signos vitales. Las autoridades descartaron cualquier indicio de delito.

Nacido el 25 de septiembre de 1957 en Chicago, Illinois, Madsen acumuló más de 170 participaciones en cine a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria. Su salto a la fama llegó con su papel de 'Mr. Blonde' en Reservoir Dogs (1992), que consolidó su presencia en el cine independiente. Su colaboración con Tarantino continuó con Kill Bill: Vol. 2 (2004), The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019), reafirmando su lugar como figura icónica del séptimo arte.

Además, apareció en títulos destacados como Donnie Brasco, Thelma & Louise, Species, Sin City, Free Willy y Die Another Day. Su estilo interpretativo, que combinaba una crudeza emocional con una amenaza latente, lo convirtió en una de las presencias más inconfundibles del cine estadounidense.

Michael Madsen. Internet

En cuanto a su estado de salud, no se conocían padecimientos crónicos, aunque en años recientes enfrentó episodios dolorosos. En 2022, su hijo Hudson se quitó la vida, hecho que lo afectó profundamente. También atravesó dificultades legales derivadas de disputas domésticas y problemas con el alcohol. No obstante, en sus últimos años se volcó a proyectos alternativos y a la edición de un nuevo libro de poesía titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, aún en preparación.

Madsen estuvo casado en tres ocasiones. Su última esposa, DeAnna Morgan, lo acompañó desde 1996. Fue padre de seis hijos, entre ellos el también actor Christian Madsen. En diversas entrevistas, confesó que su motivación profesional era brindar estabilidad a su familia. Más allá del cine, también fue poeta y fotógrafo. Publicó varios libros de poesía y participó en lecturas literarias. Su obra Burning in Paradise fue galardonada con el Firecracker Alternative Book Award en 1999.

En el momento de su muerte, trabajaba en tres películas independientes (Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives) y ultimaba detalles para lanzar su nuevo libro.

Michael en Reservoir Dogs. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui