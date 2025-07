Julio César Chávez, pese a tener clínicas de rehabilitación no pudo ayudar a su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La leyenda del box mexicano Julio César Chávez, pese a ser dueño de clínicas de rehabilitación no consiguió ayudar a su hijo Julio César Chávez Jr. a superar las adicciones, en algunas entrevistas aceptó que no le dedicó el tiempo suficiente para ayudarle a su hijo a tratar sus problemas; en 2022 estuvo un año en el proceso pero no cumplió el tiempo requerido al sacarlo del lugar donde se encontraba para una pelea de exhibición.

Según información de radio fórmula, las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez, han ganado reconocimiento a lo largo de los años no solo por llevar su nombre, sino porque en estos centros han ingresado varias personalidades mexicanas, incluido su hijo, quien afirma haberlo visto y no reconocerlo, lo cual fue muy doloroso para el no poderle ayudar, narró la leyenda del boxeo mexicano.

Bajo el nombre de Clínicas Baja del Sol, en el año 2013 junto a un grupo de socios fundaron estos centros como una opción para todas aquellas personas con problemas de adicciones, entre los servicios que ofrecen se pueden encontrar de internamiento, desintoxicación, valoración, diagnóstico, atención médica, psicológica, equinoterapia y postratamiento, así como seguimiento.

De acuerdo con su sitio oficial, las instalaciones están diseñadas para garantizar la comodidad, seguridad y bienestar de los pacientes; así mismo, están acondicionadas para fomentar un ambiente de paz, reflexión y crecimiento personal; las sedes cuentan con: habitaciones, áreas de recreación, jardines interiores, zonas de relajación y salas de terapia grupal e individual.

Clinicas Baja del Sol, contra las adicciones propiedad de Julio Cesar Chavez

El costo por internamiento es de 25 mil pesos mensuales aproximadamente, pero el precio puede variar según la clínica y los servicios que se requieren, la clínica Baja del Sol tiene tres ubicaciones en ciudades distintas, dos en Tijuana, Baja California y una en Culiacán, Sinaloa.

En Tijuana, Clínica Tijuana La Esperanza se encuentra en calle Emiliano Zapata 3035, Granjas Familiares, La Esperanza, Tijuana, B.C. Clínica Tijuana Murúa: calle Guadalupe Victoria 27, Ejido Chilpancingo, Tijuana, B.C. En el estado de Sinaloa la Clínica Culiacán se ubica en Cerro de la Campana 360, colonia de San Miguel, Culiacán, Sinaloa.

El propio Julio César Chávez, reconoce que es fundamental el servicio de los especialistas y las instalaciones de alta calidad, para que la persona entre en un estado de sobriedad y pueda cambiar su vida alejado de las adicciones; sin embargo, cuando Julio César Chávez Jr. empezó a tener problemas con el consumo de pastillas para bajar de peso, su padre lo llevó a distintas clínicas de rehabilitación, pero a ninguna de su propiedad.

Argumentó que no quería estar tan cerca de su hijo durante el tratamiento para no interferir en su recuperación, además de no querer exponerlo ni exigirle demás, por lo tanto, la esposa del boxeador, Frida Muñoz, reveló como ha sido la relación con, luego de su salida de la clínica de rehabilitación donde estuvo internado recientemente.

Frida Muñoz aseguró que todavía estaban en el proceso de adaptarse, pero no todo es perfecto y confía en que el tiempo dirá para ver cómo fluyen las cosas, además añadió que el peleador le comentó que todo lo que vivió adentro lo hizo más fuerte, pero el hecho de haber sido internado y salir después, no quiere decir que no vuelva a recaer.

Cabe señalar que Julio César Chávez Jr., no ha tenido la mejor de las relaciones con su padre, puesto que en el 2021 y a través de sus redes sociales pudo dar a conocer que su progenitor lo quería internar; todo esto en un aparente estado inconveniente.

Las clínicas de rehabilitación que tiene Julio César Chávez han ayudado a un sinfín de personas, pero también a varios artistas como Reily y a Rafael Amaya quien es mejor conocido como su papel en la serie 'El Señor de los Cielos', pero para mala fortuna de este mítico del boxeo, sus hijos también han estado ingresados en estos hospitales y de igual forma debido a un problema de alcohol y drogas, especialmente el Junior.

El mítico boxeador también estuvo envuelto en problemas de adicciones al alcohol y drogas, ya lleva varios años sobrio y sin ningún tipo de sustancia, pero fue gracias a que estuvo en rehabilitación y tras este episodio en su vida, decidió poner sus propias clínicas.

La familia de Julio César Chávez nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, con la reciente detención de Julio César Chávez Jr. quien será deportado a México, por sus supuestos nexos con el narco, se creé que es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización designada.

Fuente: Tribuna