¿Luto en Televisa? Tras 12 años desaparecida, Sergio Mayer da dura noticia de exGaribaldi

Ciudad de México.-

El polémico presentador de espectáculos, Javier Ceriani, encendió las alarmas sobre la salud de la cantante, debido a que en su canal de YouTube, aseguró que estaba sumamente grave, incluso usó palabras como al borde de la muerte, y que "Dios dispone" de ella en estos momentos, incluso mencionó que ya se habrían ido a despedir de ella. Desde hace varios años, se dice que Montenegro padece de una enfermedad neurodegenerativa, esclerosis múltiple.

Ahora, en medio de tantos dimes y diretes sobre el estado de la actriz, pese a que su familia ya ha salido a negar que esté enferma, el actor de La Fea Más Bella, acaba de hablar al respecto, dejando en claro que él jamás dirá nada de lo que no le dé permiso de hablar Montenegro: "Pilar es mi hermana, la amo con todo mi corazón, le deseo que esté bien, que tenga salud, que se encuentre con su familia y yo no puedo hablar del tema, porque si ella no lo hace, mucho menos yo".

Ante esto, el actor de La Madrastra, también acaba de externar su propia negativa, asegurando que hace dos semanas habló con ella por mensaje y hace poco con su madre, y ambas le confirmaron que no tiene nada y está sana, descansando en son de paz, sin preocupaciones: "No sé, hace dos semanas yo le escribí, me respondió, luego me escribió su mamá, me dijo que estaba descansando y no me queda más que desearle lo mejor a ella con todo mi corazón".

Finalmente, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, dejó en claro que no piensa hablar del tema, afirmando que respeta la decisión de su amiga de mantenerse lejos de todo, confesando con mucho sentimiento que le duele no poder verla porque la quiere como a una hermana y desea esté bien: "Aunque yo supiera, aunque yo tuviera información no la compartiría con ustedes porque sería imprudente, sería una falta de respeto. Pero, no la tengo y me duele mucho porque me encantaría ir a verla, abrazarla, acompañarla, pero si ella toma la decisión que no, seré respetuoso".

