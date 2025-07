María Elena Galindo exhibe secreto que Silvia Pinal se llevó a la tumba y estremece a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida productora, María Elena Galindo, acaba de brindar una entrevista para diferentes medios de comunicación, ante los que se sinceró sobre el proceso legal que lleva para la familia Pinal, exhibiendo el secreto que se llevó a la tumba la reconocida primera actriz y política mexicana, Silvia Pinal, que descubrió gracias a su testamento, logrando estremecer a Venga la Alegría y espectadores.

El 28 de noviembre, el mundo del espectáculo quedó en shock al confirmarse que una de las figuras más importantes de la industria perdió la vida a sus 94 años de edad a causa de una doble neumonía. Actualmente, a casi ocho meses de su deceso, ya se leyó su testamento, pero aún no se ha podido hacer la repartición de los bienes, pues su albacea no tiene los papeles en regla y este es el importante motivo.

Silvia tenía a Tina Galindo, hermana de María Elena, como su albacea principal, pero, por desgracia falleció poco antes que Pinal, y aunque se debió de haber hecho el cambio, jamás se arregló este detalle, y ahora, Galindo está en trámites y en espera a los hijos de la fallecida actriz para firmar los papeles necesarios y ya comenzar a fungir dicho papel: "No soy la albacea oficial, hay que hacer unos trámites para que yo sea la albacea. Pero como todo el mundo está tan ocupado, con trabajo, conciertos, obras de teatro… no hemos podido coincidir bien con el notario para hacer oficial que sea yo la albacea.

Pero eso no es todo, ya que María Elena, impactó a los presentes al confesar que su hermana y la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, en realidad nunca le dijeron que ella iba a tomar el lugar de Tina en caso de faltar, sino que lo armaron ambas y cuando pasó la muerte de Pinal, ella se enteró que ambas se llevaron dicho secreto a la tumba: "Yo no sabía que era albacea sustituta, eso lo planearon Silvia y Tina sin que me avisaran".

Finalmente, en temas más personales, comentó que entre Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, no hay enemistades como se dice, sino que están unidos y se aman: "Hay mucha armonía entre ellos, se quieren mucho, y eso fue trabajo de su mamá". Además de esto, aclaró que Alejandra regresó el cuadro de Diego Rivera: "No, se lo llevó y lo regresó", y afirma que Luis Enrique se encarga del mantenimiento de la casa de Pinal.

Una parte, una parte donde estaba la lavadora, se metió por una tubería que estaba chueca. No hubo ninguna pérdida, nada más era como un piso sumido donde ahí sí se fue el agua de la lavadora", concluyó

Fuente: Tribuna del Yaqui