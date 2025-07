¿Por qué la hija de Itatí Cantoral no participó en la serie de Timbiriche? Ella lo aclara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la serie sobre la historia de la famosa banda juvenil Timbiriche, 'Rompecabezas', fuera anunciada, se especulaba sobre quiénes serían los actores que le darían vida a cantantes famosos como Benny Ibarra, Sasha Sokol, Paulina Rubio, entre otros. Se decía que la hija de la villana de telenovelas Itatí Cantoral, María Itatí, sería quien le daría vida a una joven Sasha, aunque su madre no permitió que esto pasara.

Itatí Cantoral con su hija María Itatí Cantoral

Según la propia actriz de 'Dos mujeres, un camino', esto por la razón de que para ella es más importante el bienestar e integridad de su hija, por lo que si no podía estar presente cuidándola, no la dejaría en un set. "Gracias a Dios por no ser menor de edad, porque obviamente yo no la iba a dejar trabajar, si no iba a estar con ella yo 24 horas, ¿verdad?”, explicó. Además de revelar para 'Venga la Alegría' el porqué de esta decisión.

Mencionó que en su tiempo de actriz infantil su madre, doña Itatí Zucchi, siempre la acompañó, viendo por su bienestar en un ambiente de presiones como lo es el mundo artístico. Expresó: "Yo no dejaría trabajar a mi hija de ninguna manera si no estoy con ella 24 horas, como estuvo mi mamá en todos los camerinos. Que Carla Estrada, todo el mundo la quería sacar. Y ella decía: ‘No, yo soy la señora Cantoral, discúlpenme’. Nunca me dejó, estuvo conmigo noche, mañana, madrugada".

Y yo, la verdad, le agradezco muchísimo a mi mamá", recordó conmovida.

La reconocida villana de las telenovelas subrayó que, más allá de una trayectoria temprana, su mayor deseo es sembrar en la joven los valores y las herramientas necesarias para afrontar cualquier situación adversa. "Yo quisiera que el día que yo me fuera, ella tuviera las armas que me dio a mí mi mamá para decir que no. Cuando tenga algún encuentro, algún desencuentro, algún peligro de algo que la quieran obligar a hacer que ella no quiera", expresó.

Con estas palabras, Cantoral reafirma su compromiso como madre y recalca que, para ella, el desarrollo emocional y la seguridad de María Itatí están por encima de cualquier oportunidad laboral en el medio del espectáculo. Para finalizar, cabe mencionar que este hecho es bien tomado por muchos, pues, como se ha ido sabiendo a lo largo de los años, el mundo del espectáculo no siempre es seguro para los jóvenes artistas; un ejemplo de ello es el caso de Sasha Sokol.

