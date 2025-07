¿Romance en Televisa? Nicola Porcella revela su relación con Karime Pindter: "La peleó"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador peruano, Nicola Porcella, recientemente brindó una entrevista en la que finalmente ha abierto su corazón y reveló si hay relación amorosa con la querida influencer y conductora mexicana, Karime Pindter, asegurando que no la tiene fácil, ya que se pelea su amor con otro famoso galán de redes sociales, ¿acaso habrá romance en Televisa?

Durante su participación en Pinky Promise, Karime despertó rumores de que estaría en una relación secreta con el expresentador del programa Hoy, debido a que cuando Karla Díaz le cuestionó con que galán de melodramas se animaría a tener algo que ver, ella señaló que Porcella para ella sería una buena opción, confesado que ya se dieron unos besos y no los da nada mal, causando un gran revuelo entre sus fans.

Ahora, durante una entrevista con Sale el Sol, Nicola fue muy sincero con esta situación, afirmando que no tiene una relación sentimental con la creadora de Karime Kooler, pero aseguró que es más que nada porque está centrado en su trabajo y en darle lo mejor a su familia, y no puede dedicarse a una relación por ahora: "No, no, no, a Karime la adoro, Karime también es una mujer que es un ejemplo, que mucha gente te cataloga por estar en un reality y te dicen 'no puede salir de ahí', Karime se quitó ese estigma y creo que lo está logrando a base en el trabajo".

Tras esto, el actor de El Amor No Tiene Receta, declaró que él le tiene mucho cariño y respeto a Karime, y ya comenzó a bromear con que la artista le debe varios besos y que debe de pelear su amor con Aarón Mercury, así que primero debía de hablar seriamente con la influencer: "La quiero muchísimo y me debe un par de besos, pero ya, ella también, ya, ya nos dimos nuestros besuquis, pero solo quedó en besos, ahora tengo que hablar con ella seriamente, porque ahí está el Aarón, nos la estamos peleando".

Finalmente, destacó que en estos momentos de su vida, está cumpliendo muchos sueños y quiere seguir por ese camino, ya que es para comprarle su departamento a su madre y darle un mejor espacio a su hijo: "Yo me sentí culpable de lo que pasaba en mi familia, entonces creo que ahora estoy en tiempo de trabajar, estoy a nada ya de comprarle el departamento a mi mamá, estoy mudando a mi hijo a un departamento más grande". Sobre la relación con Francesca, madre de su hijo, Adriano Porcella, Nicola dejó en claro que se llevan muy bien, pero que no hay posibilidad de una reconciliación.

Fuente: Tribuna del Yaqui