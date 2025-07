Se alistó para morir: Tras enfermedad incurable, Eric del Castillo confirma retiro de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eric del Castillo sin duda alguna es uno de los actores más emblemáticos de la televisión mexicana, no solo porque es un excelente intérprete sino porque también es una de las figuras más entrañables. Recientemente, se confirmó que el primer actor volverá a la pantalla de Televisa debido a que será parte del melodrama Amanecer, que se estrena este próximo lunes 7 de julio y que es producido por Juan Osorio.

Durante la presentación del proyecto, don Eric platicó con diversos medios como reporteros de Infobae a quienes les contó que ya no está en su mejor momento, pues tiene dificultades propias de un hombre de 90 años: "Sería mentir decir que no los tengo (los achaques)… ya camino más lento, a veces me tropiezo o no veo un escalón. En fin, los achaques propios de mi edad", explicó el padre de la talentosa Kate del Castillo.

Asimismo, comentó que debido a problemas en la espalda, toma ciertas medidas para los llamados: "Siempre les pido una sillita para sentarme porque me canso mucho". Incluso, Del Castillo contó también que tiene un grave daño en la mácula que le ocasiona problemas en la vista, por lo que se tiene que apoyar en su esposa y su asistente para poder aprender sus diálogos, ya que no alcanza a leer ni tampoco mira bien, por lo que se suele acercar mucho cuando necesita identificar a algo o alguien.

Luego piensan que los quiere uno besar… y no, no es eso".

Eric del Castillo tiene problemas de visión por una enfermedad incurable

Frente a las cámaras de Sale el Sol, Del Castillo ahondó un poco más en sus problemas de salud referentes a la columna, por lo cual fue sometido a una delicada cirugía hace unos meses: "Sí tengo problemas en la columna. Me operaron hace tiempo y en una caída que me di en casa de Verónica se me aflojaron dos tornillos y ahí los traigo, por eso me canso mucho cuando estoy parado. Me duele", admitió el también padre de Verónica del Castillo.

Finalmente, Eric reconoció que aunque le gusta volver a los foros porque siente el cariño y apapacho de todos, está considerando abandonar su carrera en el Canal de Las Estrellas porque ya está cansado: "A veces ya me canso de trabajar porque los llamados, ustedes saben cómo son de rigurosos los llamados, tempranito y ya se cansa. Ya a mi edad, 90 años, ya la fachada se va desgastando y a veces ya quisiera retirarme".

Cabe resaltar que en el pasado, don Eric ha sido cuestionado si le tiene miedo a la muerte y él ha afirmado que se encuentra listo para partir de este mundo: "La muerte, para mí, es bienvenida. Creo mucho en Dios y no he sido un individuo malo. No he tenido vicios ni recuerdo haberle hecho daño a alguien. He cuidado a mis hijos y mi matrimonio. No le tengo miedo a morir", declaró Del Castillo hacee un tiempo.

Fuente: Tribuna