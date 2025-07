¿Se enojó? Así reaccionó Erik Rubín a escenas íntimas de Andrea Legarreta con Fernando Colunga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Andrea Legarreta comenzó a aparecer en diversos medios de comunicación debido a que la tarde del jueves se realizó la presentación oficial de Amanecer, la telenovela que marca su regreso a la pantalla chica. Como se ha mencionado, hay gran expectativa por este proyecto, ya que la conductora ha confesado que grabó escenas candentes con dos grandes galanes.

La presentadora de 53 años interpretará a la esposa de Fernando Colunga en esta historia, por lo que tuvo que grabar escenas de cama con él, pero también será la amante del personaje de Iván Arana, con quien también compartió grabaciones subidas de tono. Debido al reto que implicaba este proyecto, Andy tuvo dudas que tenía para aceptar, en gran medida porque el proyecto incluía escenas románticas que en el pasado le provocaban inseguridad.

Me generó mucha angustia, muchos nervios, pero sentirme arropada por Iván Arana, por Fernando Colunga, que se portaron como lo que son: unos caballeros, me dio esta tranquilidad de sentirme bien y cómoda", relató Legarreta en su encuentro con distintos medios.

En ese sentido, la presentadora titular del matutino Hoy reveló que en especial sus descendientes, Mía y Nina, junto a su exesposo Erik Rubín, la animaron para que se decidiera a regresar al mundo de los melodramas. "Ellas fueron pieza importante, incluso Erik. Fueron parte muy importante para que yo dijera que sí, porque a mí la verdad me imponían mucho los besos, la cercanía actuando. Creo que al final uno va decidiendo: ‘Ay, este chavo, estoy saliendo, me gusta’".

Pero ya al actuar era algo que me imponía muchísimo. Quizás fue uno de los motivos por los que yo dejé de actuar", añadió.

Andrea Legarreta grabó escenas con Fernando Colunga e Iván Arana

La artista también reconoció que trabajos recientes en el teatro la ayudaron a reencontrarse con su faceta como actriz. "Haber hecho Vaselina me sacudió y estremeció de una gran forma. Igual Los monólogos de la vagina antes que Vaselina, que sacudió mucho a mi actriz, a esta cosa que vive en mí. Era como: ‘qué emocionante es, qué impresionante es tomar estos retos, jugar a ser quien no soy'", explicó Andrea.

La presentadora destacó que su familia la impulsó a vencer sus miedos y asumir este desafío como un paso importante en su carrera. "Me dijeron: 'Vas, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que te vayas a dar unos besos?'. 'Es que va a haber escenas fuertes'. 'No importa, qué fregón, hazlo. Es un reto para ti. Es un personaje, no eres tú'", recordó emocionada. Finalmente, Legarreta compartió que incluso consideró a su fallecida madre como un apoyo espiritual en este proceso.

Fue la primera que pensé, y luego pensé que mi Chavelita iba a decir: 'Hijita, hazlo, mija, hazlo, hija'", concluyó.

