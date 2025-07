Tragedia en TV Azteca: Hospitalizarían de emergencia a integrante de 'Survivor México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en TV Azteca acaba de pasar una muy lamentable tragedia, ya que en páginas de spoilers de sus realitys, acaban de reportar la hospitalización de emergencia del integrante de la villa de los 'Villanos', conocido como 'El Rasta'. Según los informes, detrás de su revés de salud hay mucha crueldad de sus compañeros y al buscar comida lo atacó un animal marino, ¿acaso deberá dejar Survivor México?

'El Rasta' es una de las celebridades de realitys más reconocidas, gracias a su participación y triunfos en Reto 4 Elementos y la temporada pasada del reality de supervivencia del Ajusco. En ambos proyectos, el padre de familia ha destacado por su perseverancia, su fortaleza y la paciencia para seguir avanzando pese a todos los factores estresantes alrededor, como lo es la falta de comida, de agua y refugio.

Tal parece que pese a que tiene una gran determinación y fortaleza, 'Rasta' habría colapsado la semana pasada sin poder soportar más la falta de alimentación y de agua, por lo que sería hospitalizado a causa de una deshidratación extrema y desnutrición. Pero, eso no fue todo, pues Keyla, La Reina de los Spoilers, en su canal de difusión, compartió que esto es porque John Guts y otros de los integrantes de la villa le negaron la comida y agua.

Según las declaraciones, retomadas por Proyecto TV, John y su colega decidieron que Gabriel Pontones, nombre real de 'El Rasta', no era merecedor de recibir parte del alimento que ellos tenían como equipo, porque consideraban que no contribuyó en nada para tener lo poco que tenían. Al parecer, esto lo llevó al colapso pues su cuerpo no resistiría más así y fue hospitalizado, lo que según la joven, no fue reportado porque en el Ajusco buscarían mantener en secreto esta situación, mencionando que no los están tratando con la seriedad que se merece.

Pero, eso no fue todo, pues al parecer, cuando el exparticipante de Guerreros 2020 regresó de las atenciones médicas, que dicen son insuficientes porque realmente no son atendidos como se merecen, 'Rasta' al buscar comida por la playa, terminó siendo picado por una mantarraya, que es venenosa, y una vez más tuvo que ser atendido, pues con su crisis pasada seguía bastante débil y su situación se estaría poniendo algo preocupada. Hasta el momento, TV Azteca no se ha pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui