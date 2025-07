Valeria Márquez: Filtran VIDEO en el que amenazan a la influencer antes de su feminicidio

Ciudad de México.- Una vez más, el nombre de Valeria Márquez se encuentra dando de que hablar, pues de nueva cuenta se ha filtrado un VIDEO que ha estremecido a millones de internautas, ya que en este se vería como es que la famosa influencer mexicana fue amenazada y le ocasionó tremendo susto, incluso aseguró que la muerte estaba molesta con ella, pocos días antes de su feminicidio.

Desgraciadamente, el 13 de mayo de este 2025, Valeria se viralizó en redes sociales, pues mientras que estaba realizando un 'live' desde su cuenta de TikTok, dentro de su salón de belleza, Blossom the beauty lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco, con tres disparos a quemarropa. Hasta el momento, las autoridades no tienen un sospecho como tal y desconocen por completo el motivo que llevarían a alguien a mandar a asesinar a la joven, por lo que se lleva como un feminicidio.

Dado al misterio detrás de esta muerte, internautas y seguidores de la joven se han tomado la tarea de tratar de dar con un responsable, de buscar pistas, y por ello es que han salido a la luz varios videos de sus en vivos en redes sociales, que para mucho son pistas, como la insistencia de Vivian de la Torre para que se quedara a recibir el paquete. Ahora, en TikTok han compartido un video que muestra otro perturbador momento que adelantaría su deceso.

En la cuenta de ValeyVivian, compartieron un video, en el que Valeria estaba en su habitación, interactuando con sus millones de fans, cuando de la nada le apareció un mensaje en su celular y se mostró completamente asustada y sorprendida, confesando que estaba un poco perturbada, porque le llegó un mensaje de la Santa Muerte, de la cual era muy devota para protección y demás, por lo que iba a encender una veladora, pero al o poder, afirmó que 'La Niña Blanca' estaba molesta y por eso no le permitía prender la vela en su honor.

Ya le voy a prender la veladora porque ya me anda asustando, me dijo '¿quiubo pues cab..., ya me vas a prender la veladora o todavía no?' ¡Pu... mad..., ¿dónde están los perros cerillos? O yo me estoy ondeando o mi Santa anda enver... conmigo?! ¡No me deja prenderla!", dice.