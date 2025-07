Abelito manda inesperado mensaje a Claudia Sheinbaum en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido influencer, Abelito, una vez más han sorprendido a los millones de espectadores de ViX y a todos sus compañeros de habitación al haber mandado inesperado mensaje a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una de las conversaciones dentro de La Casa de los Famosos México. Como era de esperarse, en redes sociales este hecho ya se está volviendo viral y tratan que llegue a la mandataria mexicana.

El pasado domingo 27 de julio de este 2025, se estrenó la tercera temporada del tan exitoso reality show de Televisa, y a sus ya cuatro días de grabar 24/7 a los 15 habitantes, el público ya ha tomado la decisión de quienes son los favoritos, siendo primeramente Ninel Conde, ya que no es la diva insoportable que se pensó, y en segundo lugar está el mencionado influencer por sus divertidas ocurrencias, que además hace dueto con la cantante mexicana.

Dado a que el influencer y la intérprete de Bombón Asesino han hecho una dupla inesperada, pero divertida y espectacular para los espectadores, el interior de la casa estaba como una especie de karaoke espontáneo, ya que de la nada están cocinando o una rutina de skin care y empiezan a cantar y hasta bailan juntos. Esto desató el que el influencer decidiera mandarle un mensaje a la presidenta del país.

Mientras que Conde, Abelito, Aarón Mercury y Elaine Haro estaban en la sala limpiando, el creador de contenido comenzó a cantar el corrido de Pin Pon, que como se sabe es una canción infantil desde hace muchas décadas. Dado a la conocida prohibición de este gobierno de los corridos tumbados, sus compañeros le dijeron al joven de 25 años que recordara que no debe de interpretar ese tipo de temas en público y menos en un proyecto así.

Ante esto, Abelito dijo que era un corrido infantil que no hace apología al delito, por lo cual se giró a la cámara y le pidió a Sheimbaum que no prohibiera los corridos infantiles porque no tenían nada de malo. Como era de esperarse, en X, antes conocido como Twitter, se han viralizado las imágenes de este momento, haciendo chistes y recalcando que Ninel y él están siendo las verdaderas estrellas de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui