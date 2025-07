Adiós Televisa: Verónica Castro confirma su retiro definitivo; este es el impactante motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, cantante y presentadora mexicana, Verónica Castro, una vez más decidió brindar entrevista a diferentes medios de comunicación, a los que conmocionó al confirmar su retiro definitivo del mundo del espectáculo, en cualquier ámbito, desde la TV hasta los escenarios. La exestrella de Televisa, hizo la inesperada confesión muy segura y dio el impactante motivo de su decisión.

En la década de los 60's, cuando era solo una adolescente, Verónica debutó en la TV con el programa Operación Ja-Já de la empresa San Ángel, sin saber que poco a poco se iría volviendo una de las celebridades más queridas y talentosa de la industria del espectáculo. En seis décadas, Castro ha sido una camaleona, participando en novelas como Rosa Salvaje, siendo presentadora en Big Brother VIP, películas como El Derecho de Nacer, fue modelo, cantante, estuvo en teatro y hasta en series como Cuando Sea Joven.

Dada esta larga trayectoria, la tarde de este miércoles 30 e julio va a recibir un merecido homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que se realizará en San Miguel de Allende. Por esto brindó una rueda de prensa, en la que se presentaron medios como Televisa Espectáculos, Sale el Sol, Despierta América y muchos medios más, ante los cuales dejó en claro una cosa: No volverá a la industria del entretenimiento.

La madre de Cristian Castro, declaró que está feliz y muy agradecida de que se acuerden de su carrera, en la que ha pasado por todo ámbito, pero que, ella está un poco cansada ya y puede retirarse en paz, dejando su legado como hasta ahora, aunque no se niega a una aventura más: "Estoy muy agradecida, porque me gusta que se hayan acordado de esta carrera, de tantos años. Quedé un poquito cansada, peor muy contenta de todo lo que pasó y todo lo que hicimos. Si por ahí queda un poquito, una locura final de despedida, lo haremos; y si no, nos vamos en paz".

Ante esto, la actriz de Pueblo Chico, Infierno Grande, señaló que para ella lo que ha logrado en sus años de carrera es algo muy bonito, muy bueno con lo que está sumamente orgullosa y feliz, por lo que no quiere regresar con un proyecto que no vaya a estar a la altura de lo que ha hecho en el pasado: "Dejé un muy buen trabajo, dejé una muy buena imagen, dejé un muy buen sabor de boca y creo que sería incorrecto regresar para hacer algo que no está bien".

Verónica, dejó en claro que actualmente, está en una edad en la que ya no tiene la energía suficiente para salir a hacer melodramas, filmes o lo que sea y someterse a las exhaustivas horas laborales, destacando que su carrera fue un sueño hecho realidad y ya es momento de dejarla ir: "No tengo la edad, ni la energía para salir adelante y volverlo a trabajar, no quiero decir mentiras, pero fue un sueño todo lo que sucedió, un sueño precioso, yo creo que no regresaré".

Fuente: Tribuna del Yaqui