"Ahora disfruto ser mayor": Después de 6 décadas de trabajo, Harrison Ford descarta retiro

Ciudad de México.- El actor Harrison Ford, a sus 82 años de edad, ha demostrado que la edad no es un impedimento para seguir con su pasión artística. En múltiples entrevistas con medios como CNN o People ha dejado claro que no quiere retirarse. Por el contrario, afirma que aún se siente inspirado para seguir, llegando a la conclusión de que se encuentra en la etapa como actor donde puede interpretar a personajes mayores con mayor realismo y profundidad.

El icónico Indiana Jones ha mantenido su vitalidad además de su sentido del humor, expresando que esta satisfecho de su edad, aclarando que si bien ser joven fue "grandioso", está contento de seguir vivo y trabajando. “No deseo volver a ser joven. Ya lo fui, y ahora disfruto ser mayor. El envejecimiento limita lo físico, pero trae consigo cosas maravillosas: la riqueza de las vivencias, el peso del tiempo… y una calma que antes no conocía”, aclaró.



Aunque ya se despidió del icónico arqueólogo en El Dial del Destino (2023), Ford no deja de sumar proyectos. En Captain America: Brave New World (2025), interpreta al General Thaddeus “Thunderbolt” Ross, con intensos rumores sobre una transformación en Red Hulk. También participa en la segunda temporada de la serie 1923, junto a Helen Mirren, y recibió elogios por su interpretación en Shrinking, donde fue nominado al Emmy.

Su amor por el trabajo actoral permanece intacto: “No funciono bien cuando no tengo nada que hacer. Amo trabajar, me encanta sentirme productivo. Ese es mi ‘Jones’. Quiero sentirme útil”, confesó, haciendo un guiño nostálgico a su icónico personaje. Para Ford, el set de grabación sigue siendo una fuente de camaradería y creatividad: “Disfruto del trabajo, de la energía creativa, la presión. Y últimamente me he topado con una mina de muy buenos guiones. Por eso estoy tan activo”.

Ford también reflexionó sobre su proceso creativo: “No planifico lo que haré en una escena. No me siento forzado a ejecutar nada específico. Naturalmente, me impactan las cosas en las que participo”. Comparó la actuación con su antiguo oficio de carpintero: “Veo el trabajo cinematográfico como el de un carpintero. No se puede dar algo por terminado hasta que el aspecto artesanal esté bien cuidado. Al final, todos somos artesanos”.

Con más de seis décadas de trayectoria, ha dado vida a personajes inolvidables como Han Solo (Star Wars), Rick Deckard (Blade Runner), Jack Ryan (Juego de patriotas, Peligro inminente), y al presidente James Marshall en Air Force One. Su versatilidad lo ha posicionado como uno de los actores más taquilleros de todos los tiempos, con más de 5,600 millones de dólares recaudados en taquilla.

También abordó el tema de las nuevas tecnologías en el cine, como el uso de inteligencia artificial para rejuvenecer su rostro en El Dial del Destino: “No es un montaje de Photoshop, es mi cara de entonces. Así lucía hace 35 años. Visualmente no es real, pero emocionalmente sí lo es”, explicó.

¿Sabe cuánto me importa eso? ¡Me importa un comino!”, agregó entre carcajadas.

En el ámbito personal, Ford está casado desde 2010 con la actriz Calista Flockhart, a quien conoció en la ceremonia de los Globos de Oro en 2002. Juntos criaron a Liam, hijo adoptivo de Flockhart, y Ford tiene otros cuatro hijos de relaciones anteriores: Ben, Willard, Malcolm y Georgia. En 2016, reveló que Georgia vive con epilepsia, describiéndola como “mi heroína”, mostrando así su lado más íntimo y paternal.

Fuente: Agencia México