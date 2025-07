Alarma en Televisa: Querida actriz sufre dolorosa muerte y se despide: "Me quedo en paz"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de las últimas horas, el nombre de Verónica Castro ha aparecido en todos los titulares de la prensa debido a que la reconocida intérprete reapareció públicamente porque recibió un merecido homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Durante las diferentes entrevistas que concedió la famosa, sorprendió a sus fans haciendo fuertes revelaciones, como su inminente retiro y el duelo que sigue enfrentando por la muerte de su madre.

Durante una de esas conversaciones, 'La Vero' expresó su deseo de volver a convivir con sus nietos Simone y Zaratustra, hijos de Cristian Castro y Valeria Liberman, a quienes no ha visto desde hace varios años. Pero a pesar de este distanciamiento, la actriz reveló que ya tiene preparado el legado que los adolescentes recibirán de su parte. "Va para ellos. Pues la verdad, sí, porque no tuve el poder de apretarlos, de abrazarlos, de quererlos, de tenerlos. Pero bueno, en algún momento será", dijo con añoranza.

Verónica Castro no supera la partida de su madre

Mientras que en una entrevista con el programa Ventaneando, la intérprete de melodramas como Rosa Salvaje y Los Ricos También Lloran recordó a su fallecida madre, doña Socorro, pues el reportero le mostró una imagen de ella. Tras rememorar la muerte de la mujer que le dio la vida, Verónica admitió que no se ha podido sobreponer a esta pérdida:

Mi madre, qué difícil, mira desde que se fue no logro levantar cabeza, me ha costado mucho trabajo pero sé que me sigue apoyando", expresó muy conmovida.

Verónica Castro se conmovió al ver una fotografía de su madre

Posible adiós de Verónica Castro

Pero sin duda alguna, el tema del que habló Verónica que más ha causado polémica es su despedida del medio artístico. Resulta que la famosa declaró que ahora que está lejos de los reflectores, se encuentra disfrutando de una armonía que necesitaba, por lo cual tiene pensado un retiro definitivo.

Me siento tranquila, me siento contenta porque todo lo he dejado como muy en paz. Entonces, al retirarme y estar un poquito más atrás de las cámaras y de lo que es el público, los escenarios, es darme cuenta de lo que me estoy llevando. Me estoy quedando con una paz interior muy importante que me hacía falta", señaló.

La también conductora de programas como Mala noche... ¡No! además habló abiertamente de lo que implica envejecer y cómo, a pesar de los retos, no cambiaría su presente. "No te digo que es fácil porque llegar a la edad, también cuesta mucho trabajo. Está difícil ser persona adulta, mayor, viejo, como nos llaman de repente. Pero es interesante", indicó. Sin embargo, Castro aseguró que no cambiaría por nada esta etapa de su vida, pues se encuentra plena:

A mí no se me antoja regresar a la juventud, por ejemplo. No se me antojaría para nada. No, no, no, qué horror. Fue demasiado caótica. Mucho trabajo, mucha carrera, mucho estudio, mucha preparación. Yo creo que estoy bien ahora. Estoy contenta. Me siento tranquila por todo lo que hice. Realizada. Y a lo mejor si algo me falta, por ahí me van a echar una lucecita para que me acuerde".

Fuente: Tribuna del Yaqui