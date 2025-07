'Amante' de Christian Nodal exhibe VIDEO de Ángela Aguilar al amenazarla por su amorío

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Iveeth Hernández, que en el pasado dijo ser amante de Christian Nodal, acaba de volver a salir de las sombras para hablar de este fragmento en su vida, en la que le manda contundente mensaje a la reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, además de que exhibe el video en el que la ahora esposa del sonorense, la amenaza por su amorío con el cantante.

Hace varios meses que el creador de Adiós Amor se encuentra en el centro de la polémica por supuesta infidelidad a Ángela, debido a que una mujer ha compartido una serie de fotografías que señala son las supuestas pruebas de su relación con el sonorense mientras que este se encuentra casado con la intérprete de Gotitas Saladas. La familia de la joven ha negado rotundamente que exista ese romance.

Ahora, tras varios meses de incluso haber dicho que estaba esperando una hija del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, ahora, Iveeth ha vuelto a hablar de la pareja intérprete de Dime Cómo Quieres, pero para pedirle a Ángela que la deje en paz y que no se crea tanto, pues no todo lo que publica se trata de ella: "Supérame, déjame tranquila, que yo estoy en mis cosas. Que no todo lo que yo subo es indirecta para ella. Yo ni la topo. No me interesa saber qué hace, con quién está. Si está con Christian, si no está con él, no me interesa".

Iveeth manda mensaje a Ángela. Internet

Iveeth en el video compartido en el que exhibe los mensajes por privado que la hija menor de Pepe Aguilar le manda, amenazándola y tachándola de ser una mujer que no se valora, que no vale nada y hasta le amenaza con mandarla a la cárcel por estar difamando a su al polémico ex de Belinda y Cazzu: "Cálmate y quiérete 3 pesos. ¿Sabías que eso es un delito? Presumiendo lo que te da un hombre con esposa. Ya te dije anteriormente que, si le digo que diga que todo contigo es falso, lo va a decir".

Finalmente, la intérprete de Abrázame y En Realidad al parecer la humilla diciéndole que si ella lo desea, hace que Nodal simplemente la deseche como a las demás, destacando que nunca pasaría de ser la amante y de solo recibir cosas materiales, sin una pizca de verdadero amor: "Las mujeres que están acostumbradas a recibir cosas como tú nunca se casan, nunca tienen una vida más allá que cosas materiales y no son felices. Si no, pregúntale a unas cuantas por ahí por qué las han dejado. Te informo también que no me voy a prestar a su juego".

Iveeth exhibe las presuntas amenazas de Ángela. TikTok

Fuente: Tribuna del Yaqui