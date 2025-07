Antes que nadie descubre qué te deparan los horóscopos del mañana con Nana Calistar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El futuro puede tornarse muy cambiante y en ocasiones las cosas que parecen certezas dejan de serlo de un momento para otro. A continuación te vamos a contar qué es lo que te depara el destino con los horóscopos de la poderosa pitonisa Nana Calistar y así estarás listo para comenzar con todo este jueves 30 de julio.

Aries

Tu sabes lo que vales, pero no todo el mundo es consciente de ello, si sientes que te están dando menos de lo que te mereces, lo mejor es que dejes esas relaciones y sigas con tu vida. En caso de que tengas alguna reunión, ten cuidado, podría haber algunos problemas.

Tauro

Es posible que haya llegado una persona a moverte el cielo, el mar y las estrellas. Si es así, no dudes en decirle lo que sientes, de esa manera tendrás una certeza, puede que te corresponda o no, pero no lo sabrás si no preguntas.

Géminis

No temas a los cambios que están por llegar, deja de estar pensando que las cosas van a salir mal. Esta ola de movimientos es para acomodar el nuevo rumbo que tomará tu vida. Se te viene un pequeño viaje que podría darle paz a tu alma, así que no la desaproveches.

Cáncer

Es posible que hayas comenzado una relación y aunque todo podría pintar de las mil maravillas tu no bajas la guardia y es posible que los celos estén a la orden del día. La verdad es que tienes tus motivos, porque a tu pareja le encanta llamar la atención, recuerda poner siempre límites.

Leo

Un buen chisme está a punto de tocar la puerta de tu casa y no te vas a negar a conocerlo. Probablemente se trate de algún embarazo de alguien de tu entorno.

Virgo

Se viene un giro inesperado a nivel laboral, es probable que sea por cuestiones económicas y va a estar muy bueno. No dejes pasar esta oportunidad porque puede cambiar notablemente tus finanzas.

Libra

En estos días ni siquiera tu mismo te soportas, trata de bajarle dos rayitas a tu estrés e invoca al espíritu de la paciencia, porque de lo contrario te llegarán problemas de gratis. Ten cuidado con las amistades falsas; es momento de depurar tu círculo.

Escorpión

Una noticia bastante desagradable podría llegar pronto a tu vida y te va a poner de mal humor. En el amor se avecinan encuentros fugaces que te calentarán un poco el cuerpo. También hay un viaje en tu futuro, disfruta de tus vacaciones.

Sagitario

Se vienen momentos de reflexión, tal vez quieras cuestionar tu vida o las decisiones que has tomado. Es buen momento para reorganizar tus ideas y definir hacia dónde es que quieres ir.

Capricornio

Cuídate mucho de los cambios bruscos de temperatura o de todo aquello que pueda bajar tus defensas, porque una infección se acerca a tu camino.

Acuario

Un mensaje o una llamada podría cambiarte el día y sacarte una gran sonrisa. Viene una buena noticia que te va a dar ese levantón de ánimo que necesitas.

Piscis

El amor va a estar a flor de piel. Se vienen días de paz y reconciliación, como cuando después de pelear abrazas a esa persona y olvidas lo mucho que discutieron. Muchas cosas que pedías comenzarán a llegar a tu camino.

Fuentes: Tribuna