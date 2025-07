Casi muere: Actor de Televisa aparece en 'Hoy' en silla de ruedas y da dura noticia en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y comediante mexicano, Lalo 'El Mimo', acaba de confirmar que desgraciadamente sí estuvo al borde de la muerte a causa de un terrible accidente en su hogar. Durante su aparición en vivo del programa Hoy, el histrión con más de seis décadas de carrera, dio una dura noticia sobre las complicaciones de su operación y pidió trabajo.

El pasado jueves 27 de febrero, se confirmó que el reconocido actor de Nunca Te Olvidaré, se había caído en el baño de su hogar, siendo asistido por su hija que llamó a los servicios de emergencias. Después de varios estudios se confirmó fractura de cadera y tuvo que someterse a una cirugía de emergencia en la que le colocaron varios clavos, pero, por desgracia hubo algunas complicaciones y ahora el histrión debe de usar andadera o silla de ruedas para moverse.

Tras varios meses desaparecido, enfocado en su recuperación, Eduardo Meza de la Peña, nombre real de 'El Mimo', acaba de presentarse a Televisa para realizar un casting, donde la cámara de Hoy lo captó y lo entrevistó. En sus declaraciones agradece a Dios que pueda seguir haciendo lo que más ama, y toma con humor que deba de seguir haciendo castings a estas alturas, pero que celebra ser considerado: "Después de 65 años de actor, vengo a hacer casting como si no me conocieran aquí al CEA para una novela. Me hablaron para ser un abuelo. Yo quería ser todavía galán, pero ya no. Ya soy galón".

Tras esto, habló de su reciente caída, confirmando que por desgracia no todo salió bien y no alinearon bien los clavos, por lo que su recuperación ha sido más larga de lo que se acostumbra, pero el actor de El secreto de Alejandra siguió manteniendo su optimismo y sentido del humor, pidiendo a los adultos que se cuiden y no se caigan: "Más susto me pegué. Yo me pasé una cosa muy, muy terrible. No se lo deseo a nadie. Y es más, a los viejos les digo: 'Cuídense, no se caigan porque yo me fracturé la cadera', me operaron, me metieron un clavo de 18 centímetros, no más que no me lo alinearon bien".

Finalmente, el histrión de A Gozar, A Gozar, Que El Mundo Se Va Acabar, dejó en claro que la silla de ruedas la usa cuando hay terrenos irregulares o distancias muy largas, pero que generalmente usa una andadera y camina pese a las complicaciones, bromeando con que luego tardaría años en llegar al casting: "No me puedo, puedo caminar con andadera, pero aquí, como está muy disparejo, me iba a tardar un año de llegar al CEA".

Fuente: Tribuna del Yaqui