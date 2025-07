¿Corrieron a Nicola Porcella de Televisa por hablar de Fernando Colunga? Productor lo revela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días, el nombre de Nicola Porcella ha aparecido en todos los titulares de la prensa debido a que se filtró un video en el que aparentemente habla mal de Fernando Colunga, su compañero de la telenovela Amanecer. En los audios, se escucha que el actor peruano habla sobre temas personales del galán de Televisa, como su orientación sexual y su salario.

A raíz de esta situación, se armó un escándalo y no se ha dejado de especular que Porcella presuntamente recibiría un castigo por ofender a uno de los más grandes protagonistas de telenovelas. Es por ello que la prensa ya buscó al productor Juan Osorio para que aclarara que ocurrirá con el exconcursante de Guerreros 2020, descartando por completo que vaya haber alguna sanción.

El padre de Emilio Osorio calificó todo como fraudulenta la información sobre los dichos de Nicola y reiteró su respaldo absoluto al elenco que conforma la telenovela Amanecer, en especial al exparticipante de La Casa de los Famosos México. "Nada, es falso totalmente, son grandes compañeros, Fernando lo cuida mucho, y nada, son malas personas que están con... Que te encuentras en la vida y la verdad de las cosas es que nosotros, todos, confiamos mucho y tiene todo nuestro respaldo Nicola y no creemos", afirmó Osorio.

Tras asegurar que el ambiente de trabajo entre los actores sigue igual de armonioso, Juan explicó que está enterado de la controversia pero prefiere no darle importancia: "Uno tiene que estar al tanto de todo y más como productor, he checado todo, no voy a profundizar, tú lo sabes, soy enemigo de andar comentando lo que no me corresponde, sin embargo...", expuso. Además, confirmó que ha dialogado con todos los involucrados:

Sí, hablé con Nicola y con Fernando y con todo el elenco, todo el elenco respalda a Nicola".

Nicola presuntamente habló mal de Fernando Colunga

Sobre el impacto emocional que esto ha tenido en Porcella, Osorio aseguró en entrevista con Edén Dorantes que fue difícil para el artista, pero que la confianza del equipo ha sido clave para él. "Al momento se sintió muy mal, por supuesto, porque le afecta emocionalmente y sobre todo con el personaje que está interpretando, pero mira, al final del camino cuando sientes el apoyo de tus compañeros, de respaldo, eso te ayuda mucho", destacó.

Al ser consultado sobre los supuestos ingresos de Fernando Colunga y su vida íntima, el productor fue claro: "Chismes, lo único que puedo decir es chismes. Lo que pasa es que cuando un producto está funcionando y cuando un producto le está yendo bien, no todos están de acuerdo y finalmente eso es lo que entendemos".

Afortunadamente hay una gran amistad, una gran unión dentro de la producción, estoy muy afortunado de tener este gran elenco... Si hubiera problemas también los manifiesto, ni modo, hay que dar la cara, pero no, bendito sea".

Finalmente, Osorio restó importancia a otros rumores, como los supuestos ingresos de su hijo Emilio o los señalamientos por la puesta en escena Aventurera. "Eso es cosa de la empresa, punto. ¿Y tú crees que a estas alturas vamos a hacer caso de todo eso? Hay que dejarlo de quien viene, de gente habladora”. Y sobre la obra, respondió: "Falso totalmente, eso no puedo hablar, ahorita mis abogados. Es falso totalmente, puedo decir que ando con la cara levantada, ¿ok?".

Fuente: Tribuna del Yaqui