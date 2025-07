Fue a prisión: Acusan a estrella de 'Hoy' de asesinar a conductor de Televisa; manda mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La exintegrante del programa Hoy y exedecán mexicana, Paola Durante, a más de 25 años de haber ido a prisión tras las severas acusaciones de asesinar al reconocido y querido presentador de TV nacional e internacional, Paco Stanley, ahora ha decidido romper el silencio a y mandó fuerte mensaje sobre su inocencia en el caso de la difunta estrella de Televisa y se lanza sobre el expresentador mexicano, Jorge Gil, pidiendo que no se crea en su testimonio.

El 7 de junio de 1999, es una fecha que nadie en el mundo del entretenimiento podrá olvidar jamás, debido a que fue el día en que la celebridad más querida del momento y padre de Paul Stanley fue asesinado por un grupo de hombre armados. Ahora, tras 26 años del accidente y de silencio, el implicado antes mencionado rompió el silencio, en el que una vez más deja en claro que cree que Mario Bezares estuvo detrás del crimen, al igual que Durante.

Por este motivo, Paola acaba de brindar una respuesta a De Primera Mano sobre las acusaciones puestas por Jorge, destacando que no está haciendo nada más que mentir, juzgando la manera en la que vuelve a señalar a Mario como presunto culpable de dejando en claro que estuvo de más y es falso: "Me impactaron sus declaraciones, me dolió, porque ha sido ya muchos años de mucho dolor, de superar muchas cosas, de querer dejar el pasado atrás, me duele que siga hablando mal de Mario cuando la gente ya conoció al verdadero Mario".

De la misma manera, la exhabitante de La Casa de los Famosos México, declaró que sus abogados y su madre leyeron el libro de Jorge, por lo que aunque no lo leyó sabe lo que contiene y asegura que sí habló de ella y todo lo que dijo fue una completa mentira: "No, yo no leí el libro, lo leyó mi mamá, lo leyó el abogado y sí habla de mi. Él dice que yo llegué muy asustada, muy nerviosa, que le dije '¿qué pasó, dime que pasó?', y dice que yo le pasé una tarjeta, yo a mis 24 años no tenía tarjeta de presentación".

Ante esta situación, declaró que Gil estaba siendo muy contradictorio en sus declaraciones y específico el caso del chofer del expresentador de Pacátelas, ya que al inicio también lo ponía como un posible implicado en el delito, pero de la nada mejor ambió la versión: "Sí mintió y sigue mintiendo, porque él habló mal de Jorge, el que era chófer, y ahora dice que es una víctima, entonces como que tiene muchas contradicciones, o sea, ¿porqué trae el pasado otra vez, porque vuelve a hablar mal de nosotros, porque no se tienta el corazón y se da cuenta del daño que nos hizo?".

Yo en mi canal de YouTube entrevisté a Jorge y me dijo 'a nosotros nos amenazaron', le dijeron 'si ustedes no dicen que Mario es culpable, los voy a meter a la cárcel', a Jorge lo metieron a Gil no, entonces, después de tantos años porque no dice 'perdónenme, la regué por querer estar libre'", aseguró.

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, muy molesta señala que la peor mentira de todas, es en la que dice que vio todo el ataque y hasta fue salpicado de sangre, pero al inicio en sus declaraciones para que los encarcelaran, dijo que no vio nada y que se tiró al suelo desde el primer disparo: "Es lo que digo y también hay muchas contradicciones porque él siempre ha dicho que cuando escuchó el primer disparo se echó para atrás y por eso la bala le dio en la pierna, y ahora dice que vio donde le dieron cada balazo. Hablé con el chófer y dijo 'No vi nada, porque estaba conmocionado'".

Finalmente, con el tema del exparticipante de Hoy Soy El Chef y que fue al baño y por eso no estuvo en el ataque armado, declaró que Jorge solamente se agarra de ese detalle para hacerlo parecer muy sospechoso, cuando hay mucha gente que hace eso después de comer y no significa nada: "Jorge Gil como no estaba impactado de lo que estaba pasando, entonces ahí estaba mintiendo. Yo he visto a mucha gente que después de comer va al baño, mucha gente es así, entonces él inventó eso, él no quería parecer. Sí se me hace muy raro que ahora aparezca y diga esto".

No sé que es lo que quiera, para mi cerrar un ciclo, lo más bonito que pasó es poder ver a Paul Stanley, le agradezco a la vida ver a Paul y que él me haya dicho 'todo está bien', ¿Porqué el tiene miedo?, porque sabe que la regó, sabe que metió a gente inocente en el reclusorio", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui