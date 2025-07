Llanto en 'Hoy': Andrea Legarreta sufre desgarradora muerte y se despide con emotivo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el público de Televisa se conmovió y entristeció debido a que la conductora Andrea Legarreta publicó un desgarrador mensaje luego de enfrentarse a una difícil muerte. Resulta que este martes 30 de julio se cumple el segundo aniversario luctuoso de su madre, doña Isabel Martínez 'Chabelita', quien perdió la vida en 2023 debido a diversas complicaciones de salud.

En esta fecha tan especial y llena de dolor, Andy quiso homenajear a la mujer que le dio la vida publicando un enorme mensaje en su cuenta oficial de Instagram, acompañadas de un par de imágenes donde aparecen madre e hija. La también actriz recordó con profundo amor y nostalgia el día en que su mamá partió de este mundo, un momento que aún permanece grabado en su memoria y que, según sus palabras, cambió para siempre su existencia.

Dos años… Uff ya dos años, mi reina hermosa han pasado desde el día que cerraste tus ojitos y tu corazón dejó de latir y el nuestro se detuvo un poco… Cambió su ritmo y entonaba una música muy triste… Pero el amor nunca se fue ni se irá… Nuestro amor está VIVO… INTACTO… Es eterno como tú…", escribió Legarreta al recordar a la mujer que le dio la vida.

En su publicación, Andrea expresó el dolor persistente que siente por la ausencia física de Martínez, pero también resaltó la conexión emocional que las une actualmente. "Recuerdo ese día, como si fuera ayer y duele igual… Y me estremece igual… Pero me quedo con los recuerdos inolvidables y maravillosos de todos los momentos que vivimos juntas… Elijo quedarme con el brillo de tus ojos y con tu sonrisa…".

Además, la presentadora del programa Hoy evocó momentos entrañables al lado de su progenitora, destacando su cariño, lecciones y, sobre todo, el consuelo que encontraba en sus muestras de afecto. "Me quedo con tu ternura, con tu alegría, tus enseñanzas… Con la paz, que me daba abrazarte y oír en tu pecho tu corazón que me decía cuánto me amaba…".

Andrea Legarreta recuerda a su madre a 2 años de su muerte

Y aunque no te tengo hoy para abrazarte tan fuerte como quisiera y besuquearte, tú te las arreglas para hacerme sentir que estás… Siempre estás… Y te siento y te huelo y pongo tus canciones y estoy segura que las cantamos juntas como antes…", agregó.

Legarreta cerró su mensaje con una declaración de amor eterno, agradeciéndole a 'Chabelita' por haber sido su guía y su fuerza. "Soy muy feliz de que seas mi mamá en este y en todos los universos… Siempre juntas, amorcito… Amor, infinito y eterno… Gracias por tanto!! Vives en mí y en mi memoria del corazón eternamente… Te amo mamita. Besos hasta el cielo!", dijo. Decenas de colegas de Televisa como Galilea Montijo y Pepillo Origel se solidarizaron con Andrea y le dejaron mensajes de apoyo.

Como se recordará, doña Isabel Martínez falleció el 30 de julio de 2023 a los 81 años, luego de años padeciendo fibromialgia, una enfermedad que afecta músculos y tejidos blandos, provocando dolor crónico y fatiga. En los últimos meses, su salud se había deteriorado. La última vez que Andy vio con vida a su madre fue el día de su cumpleaños, es decir, el 12 de julio de 2023.

Fuente: Tribuna del Yaqui