Tenía cáncer: Actriz de 'Una Familia de Diez' sufre dura muerte y llena de tristeza a Televisa

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de Televisa, quien es una de las protagonistas del exitoso programa Una Familia de Diez, dejó sin palabras a todos sus fans luego de contar a detalle la dura muerte a la que se enfrentó años atrás, la cual ella describe como lo peor que le ha tocado vivir. Se trata de Mariana Botas, quien el pasado domingo 27 de julio se convirtió en una de las habitantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos.

Como se sabe, la estancia en el exitoso reality conducido por Galilea Montijo permite a las celebridades que abran su corazón y conecten con su público más profundamente. En una reciente sesión de sinceridad, la también conductora de 35 años recordó que en 2022 sufrió la partida de su perrita Bimba, a quien ella consideraba su mejor amiga, por lo cual no pudo evitar romper en llanto.

Mientras platicaba con Dalílah Polanco en el jardín de la casa, Botas relató que ha sido difícil sobreponerse a la pérdida de su mascota, una Chow Chow roja, y contó a detalle la causa de su fallecimiento: "Le dio un osteosarcoma (un tipo de cáncer en los huesos) en el codo. Como que ya tenía un par de años cojeando, empezó a ir a terapias porque ya era mucho y un día en mi casa se resbaló y se rompió el hueso porque ya estaba desgastado por el cáncer", inició el relato.

Mariana Botas se rompió al hablar de su perrita Bimba

Mariana, visiblemente conmovida, relató que el médico que atendió a Bimba le dijo que debían amputarle la pierna, pero le advirtió que debido a que su perrita ya era grande, le costaría adaptarse a vivir así, por lo que ella se tomó unos días antes de decidir. No obstante, la animalita partió repentinamente: "Tres días después de que cayó, ya no podía pararse sola, entre lo que decidíamos qué hacer, la última noche, la perra amaneció a un lado de mí, no sé cómo lo hizo. Empecé a sentir que pateó, la sentí, después de eso pasó una hora y se fue".

Polanco se conmovió hasta las lágrimas al escuchar la historia de la intérprete de 'Martina' en Una Familia de Diez, por lo que ambas acabaron con lágrimas en los ojos. Posteriormente, Botas cerró con una emotiva reflexión sobre estos animales: "Para mí, los perros son seres más elevados que nosotros y vienen a enseñarnos muchas cosas", declaró la famosa actriz.

