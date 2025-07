Tras dichos de Florinda Meza, nieta de 'Chespirito' habla de los "siete defectos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito: Sin querer queriendo, sigue dando material del qué hablar, esto a pesar de que concluyó la semana pasada. Como te hemos comentado en TRIBUNA, destapó algunos temas familiares que estuvieron ocultos por bastantes años, como, por ejemplo, la participación en la carrera del guionista de su exesposa, Graciela Fernández.

Lo anterior está relacionado con la intervención que tuvieron tanto Graciela como los hijos del intérprete de El Chavo del 8 en la creación de los personajes. Para empezar, en el episodio siete se reveló que 'Chelita' confeccionó el traje del Chapulín Colorado, y además, algunos chistes provinieron de sus propios descendientes. Esto y más ha causado la conmoción que sigue conmocionando a muchos fanáticos del fallecido comediante.

Sin embargo, ahora la nieta de Gómez Bolaños, la actriz María Penella, se animó a responder sobre la controversial entrevista donde Florinda Meza, sin ningún tipo de tapujo, declaró que los hijos del hombre que le dio vida a Chómpiras no eran más que "siete grandes defectos: seis hijos y una esposa". De hecho, el video actualmente circula en todas las plataformas y muchos continúan molestos.

Florinda Meza no ha respondido

"No he visto ese video. Creo que es un video viejo, por lo que me han contado. ¿Qué te digo? Lástima por ella que lo dijo", expresó la descendiente del icónico actor y escritor, dejando entrever que, aunque no observó directamente el material, tiene una opinión formada al respecto. No obstante, la artista mostró empatía con Meza, reconociendo que ha sido blanco de críticas: "El bullying cibernético para nadie es chido. Pero bueno, ¿qué te puedo yo decir?", comentó.

Por otro lado, María no ocultó lo conmovida que se encuentra por el homenaje que se rindió a su abuela Graciela, en el marco de la serie biográfica sobre Chespirito, dado que ella fue la primera esposa del cómico y madre de sus seis hijos. Además, agregó que, aunque para ellos todas las buenas acciones de su pariente ya eran conocidas, considera que es reconfortante que ahora todo el mundo lo sepa.

Fuente: Tribuna/ Agencia México