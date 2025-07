VIDEO: Christian Nodal da concierto "borracho" y culpan a Ángela Aguilar: "Lo arruinó"

Comparta este artículo

Lagos de Moreno, Jalisco.- Una vez más el nombre de Christian Nodal está en el centro de la polémica, debido a que miles de internautas en X, anteriormente conocido como Twitter, no se han tentado el corazón al destrozarlo y acusarlo de dar concierto borracho. Y aunque el que se encuentre o no en estado de ebriedad, es su culpa, se está culpando a Ángela Aguilar de ello, afirmando que ella "lo arruinó" y lo hizo retroceder en su proceso de mejorar.

Sin duda este último año no ha sido el mejor para el intérprete de Amé y Ya No Somos Ni Seremos, debido a que su reputación sufrió uno de sus peores golpes al haber comenzado una relación amorosa con Ángela y casarse solo a los dos meses de haberse separado de Cazzu, mientras que su hija en común aún no cumplía ni su año de edad. Pese a que ya ha pasado más de un año, el público no lo olvida y siguen pendientes de cada detalle para funarlo.

En esta ocasión, el yerno de Pepe Aguilar ha sido sumamente criticado en redes sociales por el concierto que presentó hace un par de días en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Primeramente, la critica se suscito a causa del beso que le dio a su fans Ángel Mata Hernández, al cual subió inesperadamente al escenario para que interpretaran juntos uno de sus más exitosos temas, cerrando esto con un beso en la mejilla del joven.

Dado al escándalo de hace un par de meses en el que afirmaron que Nodal es en realidad gay y que tiene un romance secreto con Kunno, al inicio de este momento, comenzaron a burlarse de la intérprete de Gotitas Saladas, señalando que debería de tener cuidado, porque al final no sería Con Otra, haciendo juego de referencias con el tema de Cazzu, con la que la engañaría, sino que sería un hombre el que se lo robaría.

Pero ahora, en las últimas horas se ha vuelto a comenzar a viralizar este concierto, pero no por el beso, sino para criticarlo, afirmando que el intérprete de Botella Tras Botella debería de dejar de emborracharse en sus conciertos, asegurando que es la joven Aguilar la que lo arruina, porque señalan que cuando estaba con la intérprete de La Cueva, el sonorense estaba mejor y se veía más estable que ahora. Estos son algunos comentarios:

Que flojera ir a ver a un artista y se ponga ebrio, hasta las chanclas".

Nodal está mal... Ángela lo volvió a dañar... Cazzu lo tenía bien y ya lo arruinó otra vez".

Nodal por poco y le dice a Belinda que fue, es y será el amor de mi vida y yo también estoy sufriendo".

