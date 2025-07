VIDEO: Dalilah Polanco se emborracha en 'La Casa de los Famosos México'; así fue el momento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Dalilah Polanco, acaba de volver a ser el centro de atención en redes sociales, pues se ha viralizado el video del momento en que se embriaga en el que es su tercera noche dentro de La Casa de los Famosos México. La también comediante dejó a sus compañeros en shock cuando exhibió estaba borracha, aún sin beber una gota de alcohol.

A tres días del gran estreno del polémico y exitoso reality show de Televisa, sus habitantes están dando mucho de que hablar y por ahora, ninguno está pasando desapercibido, entre desfiles de pasarela masculina, pero usando tacones, confesiones inesperadas, como la depresión de Olivia Collins, entre muchas otras situaciones que incluso han causado la molestia de los espectadores, como el accidente de Dalílah en el que rompió la silla especial de Abelito.

Además del influencer mencionado y de Ninel Conde, otra celebridad que está viralizándose casi a diario, es la icónica 'Martina' de La Familia P.Luche, aunque ha sido algo entre amor y odio, pues aunque comenzó con el pie derecho por su gran sentido del humor, en los últimos días su obsesión por la limpieza y el orden ha causado que muchos la tachen de insoportable. Pero ahora, esto ha cambiado, ya que este miércoles 30 de julio, se ha viralizado por haberse emborrachado.

Si bien se sabe que dentro del reality no hay alcohol, únicamente en las fiestas de los viernes, la presentadora de Cuéntamelo Ya!, la noche del pasado martes 29 de julio, mientras que Facundo, Conde y varios habitantes estaban reunidos hablando de sus experiencias amorosas, Polanco confesó que estaba ebria y por eso ya tenía sueño, dejando en shock a sus compañeros que no entendían que pasaba, ya que no hay cerveza o algún tipo de licor.

Ante esto, Polanco reveló que ella tiene una condición que su cuerpo fermenta el azúcar y eso causa que sus niveles de alcohol en la sangre se eleven y le causa el mismo efecto que consumir bebidas como la cerveza, el tequila y demás, por lo que al cenarse un plato de fruta ya se había emborrachado. Mariana Botas, la denominada 'Bombón Asesino' y el resto de los que escucharon la explicación de Dalílah le externaron su envidia y le afirmaron que hacía trampa y así sobrellevaría mejor la casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui