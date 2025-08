Acusan a actriz de TV Azteca de ser santera y sacrificar animales; confirma sucesos paranormales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz y cantante, Ivonne Montero, aprovechó su reciente encuentro con la prensa para responder a una controversia que la ha perseguido durante mucho tiempo: La santería. Resulta que luego de que la protagonista de TV Azteca confesara que le suelen pasar cosas paranormales, muchos la vincularon con la práctica de la santería y de haber participado en rituales con sacrificios de animales.

Durante su encuentro con reporteros del programa Venga la Alegría y otros medios, Montero aclaró que esto no es verdad y se deslindó de cualquier práctica: "No, jamás. Qué bueno que lo preguntas. Yo siempre he dicho y lo vuelvo a reiterar, a mí me gusta mucho la imagen de la calavera, ¿no? Las catrinas, yo colecciono catrinas, me gusta la imagen de la calavera y veo a la muerte no como la muerte personificada, como una entidad a la que le puedas rendir culto".

Asimismo, la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos aprovechó para desmentir que le rinda culto a la Santa Muerte y fue clara al hablar sobre su percepción en este tema, destacando su respeto como parte del ciclo natural de la vida, pero no como una figura espiritual a la que se le deba devoción. "A esa no, a esa yo no le rindo culto, no creo en ella, respeto quien lo hace", afirmó.

De manera reflexiva, Montero compartió su visión más íntima, enfatizando que, para ella, se trata de un acto de transición, y no de una entidad sobrenatural. "Lo que yo creo es en la muerte como el acto de abandonar este terreno", dijo, descartando cualquier vínculo con creencias esotéricas.

Aunque Ivonne desestimó las acusaciones sobre la santería en su contra, algo que sí ha admitido es que tiene cierta sensibilidad para comunicarse con entes no humanos. En una reciente participación en el programa ¡Qué buena hora! de Unicable, la actriz del melodrama La Loba recordó que hace tiempo el padre de su hija, Fabio Melanitto, quien fue asesinado, se le manifestó en un audio:

Cuando yo lo escuché, se me erizó la piel porque era el papá de mi hija... estaba yo completamente sola, pero me han pasado muchas cosas", dijo.

Además, añadió: "Veo personas, veo gentes...". Al respecto de su expareja, Montero compartió que ella considera que el alma de Fabio sigue en este plano: "Yo siento que no ha logrado irse y ciertas personas lo han visto que no ha podido trascender, le agradezco que haya pasado por mi vida (pero se tiene que ir)".

