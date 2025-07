Amante de José Manuel Figueroa hunde a Ninel Conde y filtra AUDIOS en contra de la actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida presentadora mexicana, que confirmó ser una de las amantes de José Manuel Figueroa, una vez más ha revivido el pasado y acaba de volver a hundir a Ninel Conde, ya que tras haber entrado a La Casa de los Famosos México, mientras no puede defenderse, filtró audios con los cuales se lanza en contra de la tan reconocida cantante y también actriz de Televisa.

Antes de que la intérprete de Bombón Asesino entrara al famoso reality show, el cantante y la guapa actriz tuvieron un pequeño enfrentamiento de dimes y diretes, debido a que el intérprete de Callados aseguró que no fue feliz en su relación con Conde, debido a que ella nunca le cocinó, a lo que Ninel declaró que él no la supera y que le da lastima que reduzca el valor de la mujer a la cocina y pidió a los medios que no le dieran voz a un violentador de mujeres.

Ante esto, el reconocido periodista y presentador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, revivió entrevista de Ninel en la que recordó que José Manuel le fue infiel con Angélica Vale y el hecho de que otra mujer con la que él le fue infiel a la actriz, fue la famosa presentadora mexicana de nombre Paty Muñoz, junto a una serie de audios en el que recuerda agresiones de Conde: "Acuérdate hace 20 años cómo me dijo, pinc… Ninel, acuérdate, me dijo: 'Perr…' en cámara, no le importó que mi familia escuchara", se escucha en lo que parecería una llamada telefónica.

Pero eso no fue todo, debido a que en la misma llamada, que fue grabada, la tachó de ser una "pin... vieja" que le caía super mal y a la que le iba a pedir el número de su cirujano plástico para también estar toda operada como ella del rostro, pero en un tono de burla, pues ha sido muy criticada por ello: "Qué le pasa, pin… vieja. Me cayó supergorda, se pasó de lanza. Ya le quiero pedir el teléfono de su cirujano para que andemos las dos igual de cirujeadas, lo dije en una entrevista".

De la misma manera, Muñoz declaró que a ella no le importaba quién fuera pareja del hijo de Joan Sebastian, debido a que ella no rompe comunicación con él pues comparten una gran conexión, que nada podrá romperla y por lo que no piensa alejarse de él le pesara a quien le pesara, que en ese entonces era contra Conde: "No me importa, salga con quien salga, nunca ha dejado de verme y eso es lo que me encanta, él y yo nunca hemos dejado de vernos, esté con quien esté".

Siempre he estado enamorada de él y siento como que él lo sabe pero a lo mejor no le importa… Fueron momentos muy hermosos los que pasé a su lado… Nada me encantaría más que se repita, pero por lo pronto lo voy a ver la semana que entra y a ver qué pasa", concluye.

Fuente: Tribuna del Yaqui