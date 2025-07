¿Dalilah Polanco, insoportable? Sabine Moussier revela la verdad de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Sabine Moussier, acaba de dejar a más de uno en completo shock, después de haber revelado la verdadera personalidad de la querida presentadora y comediante mexicana, Dalilah Polanco, de la que se espera un gran show pronto, ¿acaso acaba de acusar a la también actriz de Televisa de ser sumamente insoportable?

Ya ha pasado media semana desde que se estreno la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, y los favoritos están resultando ser los menos esperados, pues pese a que Polanco comenzó con carcajadas y con buen ritmo, al igual que Mar Contreras, ahora la comediante está teniendo un poco de amor y odio entre el público, debido a que la tachan de ser muy "controladora" y "fastidiosa" porque "grita mucho" y por su manera de querer todo limpio todo el tiempo.

Ante esto, Moussier, que fue integrante de la segunda temporada del reality show, en la que fue de las más odiadas junto al 'Team Tierra' y Adrián Marcelo, ahora, en una entrevista para el programa Hoy, ha dejado en claro que su experiencia en dicho programa para ella no fue "ni un sueño, ni una pesadilla", sino que en realidad lo califica como "una experiencia fuerte", en la que pudo descubrir mucho y de la que aprendió de todo lo que vivió.

De la misma manera, la actriz de La Madrastra dejó en claro que lo que más se dio cuenta es que realmente no supo jugar, pero no se arrepiente de haber vivido la experiencia, recalcando que por su parte, está igual que hace un año, que no perdió nada, pero ganó mucho conocimiento: "Hoy por hoy, lo único que tengo que decir es que yo no entré sabiendo jugar, yo quise ser yo y me ganaron muchas cosas, en otras fui yo, pero me asustaba esa yo, yo aprendí mucho de ahí, y no tengo que decir 'no lo hubiera hecho'".

Finalmente, sobre las personalidades de esta emisión, dijo que Alexis Ayala lo quiere mucho, pero que sin duda apoya más a Polanco, destacando, que no se ha dejado ver su verdadera personalidad tan divertida y graciosa, señalando que la conoce desde hace años y cree que aún le falta soltarse: "Ahorita estuvo de gira con Dalilah, y a Dalilah la conozco desde el Privilegio de Amar, de hecho le regalé un gatito, y la verdad es que es simpatiquísima, yo siento que no le está aflorando su personalidad, no la he visto".

A partir del minuto siete.

