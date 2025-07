Enfermedad de Lyme: Justin Timberlake rompe el silencio en medio de polémicas por su gira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Justin Timberlake sorprendió a sus seguidores al revelar que padece enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que puede afectar el sistema nervioso, el corazón y las articulaciones. El anuncio se dio a través de una publicación en Instagram al cierre de su gira mundial 'Forget Tomorrow Tour', justo cuando enfrentaba duras críticas por su rendimiento en el escenario.

En su mensaje, el artista de 43 años expresó: "Entre otras cosas he estado luchando contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No lo digo para que te sientas mal por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de los escenarios. Vivir con esto puede ser implacablemente debilitante tanto mental como físicamente".

El cantante compartió su diagnóstico

Timberlake explicó que el diagnóstico le permitió entender síntomas como fatiga extrema, dolor nervioso y sensación de enfermedad generalizada, que lo afectaban incluso durante sus presentaciones en vivo. "Me enfrenté a una decisión personal: ¿dejar de hacer giras o seguir y averiguarlo? Decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo", escribió.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, transmitida por la picadura de garrapatas infectadas del género Ixodes. Es común en zonas boscosas y húmedas, y su detección temprana es clave para un tratamiento exitoso. El tratamiento incluye antibióticos, pero si no se detecta a tiempo, puede dejar secuelas a largo plazo, lo que explicaría las dificultades físicas que Timberlake ha experimentado en el escenario.

La enfermedad que sufre Justin

La gira mundial 'Forget Tomorrow Tour', que llevó al cantante por ciudades de Europa y América, ha estado en el ojo del huracán por su desempeño en vivo. En festivales como 'Electric Castle' (Rumania) y Lollapalooza París, fue acusado de hacer 'playback', omitir partes de sus canciones y depender en exceso de pistas pregrabadas. En redes sociales circularon videos donde se le observa cediendo el micrófono al público o evitando cantar, lo que generó burlas y decepción entre sus fans. En 'Lytham Festival' (Inglaterra), incluso fue captado saliendo del escenario visiblemente molesto por fallas técnicas.

Nacido el 31 de enero de 1981 en Memphis, Tennessee, Timberlake inició su carrera en programas infantiles como 'Star Search' y 'The Mickey Mouse Club'. Alcanzó la fama con la 'boy band NSYNC', con la que vendió más de 70 millones de discos. Como solista, lanzó álbumes icónicos como J'ustified', 'FutureSex/LoveSounds', 'The 20/20 Experience' y 'Man of the Woods'. Ha ganado 10 premios Grammy, 4 Emmy y ha sido nominado a los Oscar y Globos de Oro.

En lo personal, está casado desde 2012 con la actriz Jessica Biel, con quien tiene dos hijos. Su vida privada ha estado marcada por controversias, como las fotos con Alisha Wainwright en 2019, su detención por conducir bajo la influencia del alcohol en 2024, y las críticas surgidas a partir de las memorias de Britney Spears, donde se revelaron episodios difíciles de su relación.

La confesión de Timberlake no solo humaniza al artista, sino que también visibiliza una enfermedad que afecta a miles de personas en silencio. Su decisión de seguir adelante con su carrera, a pesar de las dificultades físicas y emocionales, deja un mensaje claro: incluso las estrellas enfrentan batallas personales que merecen empatía y comprensión.

Fuente: Tribuna/Agencia México