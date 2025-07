Jason Momoa luce irreconocible: Se afeita la barba para su personaje en 'Dune 3'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jason Momoa lo ha hecho de nuevo: ha sorprendido al mundo. Esta vez no con una escena de acción ni con un nuevo tatuaje tribal, sino con una maquina de afeitar en mano. Después de 6 años de lucir su icónica barba, el actor se despidió de ella para encarnar una vez más a Duncan Idaho en 'Dune: Parte tres', la nueva entrega de la exitosa saga dirigida por Denis Villenueve.

El momento fue documentado en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde se le ve frente al espejo, preparándose para el radical cambio. Justo antes de pasar la máquina por su rostro, lanza con humor una frase que ya se volvió viral entre sus fans: "Solo por ti, Denis", en alusión al director canadiense. Tras ver su rostro completamente afeitado, reacciona entre risas y admite: "¡Maldita sea! Lo odio".

Tras seis años de barba así luce/Créditos: Internet

El motivo detrás del cambio de imagen es más que estético. Momoa retomará su papel como Duncan Idaho en la tercera parte de 'Dune', basada en la célebre saga literaria de Frank Herbert. Aunque su personaje murió heroicamente en la primera entrega, regresa gracias a los 'gholas': Clones avanzados que conservan los recuerdos y habilidades del original, una figura clave en la mitología del universo 'Dune'.

Esta tercera entrega tiene previsto su estreno en diciembre de 2026 y contará con una gran sorpresa para los seguidores del actor: El debut cinematográfico de su hijo, Nakoa-Wolf Momoa, quien interpretará a Leto II Atreides, un personaje central en la narrativa de Hijos de 'Dune'.

Jason Momoa se despide se su barba/Créditos: Internet

Desde 2019, Momoa había mantenido su barba como parte de su imagen tanto pública como artística. Con ella dio vida a personajes como 'Aquaman' en diversas películas del 'universo DC,' Baba Voss en la serie 'See, Declan Harp' en 'Frontier, Flip' en 'Slumberland', Dante Reyes en 'Rápidos y Furiosos X', Garrett Garrison en la cinta de 'Minecraft', y Ka'iana en 'Chief of War', su papel más reciente con barba. Este no es el primer cambio drástico en su trayectoria. En 2019 también se rasuró como parte del lanzamiento de su firma ecológica Mananalu, enfocada en disminuir el uso de plásticos desechables.

En el ámbito sentimental, Momoa estuvo casado durante más de una década con la actriz Lisa Bonet, con quien tuvo dos hijos: Lola y Nakoa-Wolf. Aunque se casaron oficialmente en 2017, anunciaron su separación en 2022, finalizando el divorcio en enero de 2024. Actualmente, el actor mantiene una relación con la actriz Adria Arjona, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona. El romance se hizo público en mayo de 2024, cuando Momoa compartió una serie de fotos de un viaje a Japón, incluyendo una donde ambos aparecen abrazados durante una cena.

Jason Momoa y su pareja Adriana Arjona/Créditos: Internet

Además de su carrera como actor, Jason Momoa es una figura reconocida por su activismo en pro del medio ambiente. A través de Mananalu, impulsa el uso de envases reutilizables para combatir la contaminación plástica. Sus mensajes suelen estar acompañados de acciones concretas y eventos públicos donde promueve prácticas sostenibles, sin perder su carisma característico.

Fuente: Tribuna Del Yaqui/Agencia México