"Mi carrera comienza": Abelito revela que tiene FOTOS íntimas y no le preocupa filtrarlas

Ciudad de México.- El reconocido influencer mexicano, Abelito, está dando mucho de que hablar, pues dejó en completo shock a los millones de espectadores de Televisa y a sus compañeros, debido a que reveló que tiene fotos íntimas en su celular, pero que a él no le preocupa que se filtren en las redes sociales o en algún otro medio, pues considera que no se acabará su carrera artística, sino que apenas "comenzará su carrera".

En los últimos días, en La Casa de los Famosos México, el nombre de Abelito siempre es tendencia ya que se ha convertido en uno de los favoritos, e incluso se dice que podría convertirse en el ganador o segundo lugar, afirmando que se lo pelearía con Ninel Conde, otra que se ha perfilado ya para llegar hasta la última semana e incluso llevarse el primer lugar, pues ambas celebridades desde el primer momento han hecho match y han creado un lazo de amistad en el que se divierten y dan contenido a los espectadores.

En uno de los momentos al lado de la 'Bombón Asesino', salió a la luz la conversación sobre las fotografías candentes o íntimas, a lo que el influencer reveló que él sí se ha tomado imágenes como Dios lo trajo al mundo o de una manera muy sugerente, pero que contrario a muchos de los famosos, él no considera que el que salgan a la luz lo perjudique, dando a entender que está bien dotado y le dará más popularidad: "Yo no me preocupo porque el día que una foto candente mía salga, mi carrera no se acaba, comienza".

Ante esto, comenzó a bromear con sus compañeros el tipo de fotografías que se habría hecho, revelando que podría ser una tanga de elefante, recalcando que con el tipo de cuerpo que tiene tan bien trabajado sería todo un éxito lo que sea que salga a la luz: "Imagínate a alguien con mi cuerpo, ¿no? Y en vez de tangüita un pañal de muchos colores. No, ya es mucho, una tangüita suave, elefantito, sin playerita, un tatuaje de los Rolling Stones, un ancla y, de repente, una máscara de panda".

“Tiene lo suyo”. En tanto que Priscila Valverde señaló que el influencer “tiene cuerpo”.

Fuente: Tribuna del Yaqui