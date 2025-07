Murió su padre: Integrante de 'La Casa de los Famosos México' así se entera de la tragedia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora sinaloense, Mar Contreras, acaba de abrir su corazón mientras que se encuentra aislada en La Casa de los Famosos México, y por primera vez en su carrera ha hablado del hecho de que murió su padre sin ni siquiera poder despedirse de él, ya que pasó en plena pandemia por Covid-19 y ella se enteró de la tragedia de la peor manera.

Durante el miércoles 30 de julio, Mar aprovechando que estaba en una conversación profunda con Alexis Ayala, a la que se le sumó El Guana y Dalilah Polanco, y que el galán de novelas habló de como consideró un "regalo de Dios, de la vida, que le diera un infarto, ella destacó que su despertar, fue la muerte consecutivas de sus padres: "Los 2 fallecieron por Covid hace 4 años, fue muy fuerte, y a partir de eso me cambió mucho la visión de la vida, en tu caso fue con el infarto y a mí me tocó en otras circunstancias despertar, es como un despertar".

La actriz de High School Musical: El Desafío, declaró que tras varios días de preocupación, pensó que su padre ya estaría bien, pues le informaron que le habían retirado el tubo para respirar porque estaba mejor, pero al par de horas, le llamaron y le dieron la noticia de que iba a morir, y tuvieron que intubarlo de nuevo: "Lo intubar de emergencia y nos dice el doctor 'no creo que pase, se tienen que despedir', y ese día me mandan un casting de comedia para una serie de comedia de Reynaldo. Me dicen, 'tienes que entregar el casting en dos horas', y yo me acaba de despedir de mi papá".

Contreras, cuando el actor de Lo Qué La Vida Me Robó, se nota que sintió un gran coraje y dolor, confesó que fue así y en ese momento al pasar por tanto, solo pudo renegar de Dios, porque siente que fue un momento que no merecía y fue muy doloroso pasar por todo, en especial el no verlos frente a frente para decirles adiós: "Pudo haber sido en cualquier momento, ahorita, yo aislada por Covid, acabo de despedir a mi papá, mi mamá intubada, wey, ¿por?, o sea, ¿como no te peleas con Dios?, yo mandé al car... a Dios en ese momento".

Finalmente, entre lágrimas, Mar declaró que ella hizo el casting y lo envió a Reynaldo López, contando lo que pasaba, dejando en claro a sus compañeros que el final, no pudo hacer nada más que resignarse y tener que aprender a vivir el día a día sin sus dos motores en su vida, cerrando que al final, no se puede huir de las responsabilidades: "Hice el casting, lo mando y les digo 'estoy pasando por esta circunstancia, nomás para que lo tomen en cuenta' y me dicen 'no te preocupes, gracias por mandar el casting', pero sé que tenía que hacerlo, era mi responsabilidad, no sé, porque pude no haberlo hecho".

Fuente: Tribuna del Yaqui