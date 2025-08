Nana Calistar: Horóscopos para MAÑANA viernes 1 de agosto de 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Estás listo para averiguar qué vendrá para ti en cuestión de suerte, dinero o amor este viernes 1 de agosto de 2025? Nana Calistar tiene la predicción para ti. Aquí en TRIBUNA te contamos lo que la brillante pitonisa ha deparado para cada uno de los 12 signos (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) del zodiaco.

Aries

El pasado puede regresar como tu ex tóxico, así que ten mucho cuidado. Tú sabes lo que vales. Es un muy buen momento para lanzarte por ese sueño que traes arrastrando desde hace tiempo; deja los pretextos y ponte en acción.

Tauro

Cuidado con los dolores musculares, la presión alta o los bajones de energía porque están a la orden del día. Los enemigos no faltan, pero tú sabes bien cómo manejarlos. Se viene una bendición con nombre y apellido; pon mucha atención en eso.

Géminis

Atención, porque en cuestiones de amor, alguien de tu pasado quiere regresar y no necesariamente porque te extraña, sino porque te está viendo brillar. Pero, cuidado, porque esas personas sólo aparecen cuando eres feliz.

La famosa Nana Calistar

Cáncer

Muchos te han querido culpar de acciones que no hiciste y, si bien saliste de la situación, no fue fácil; cuidado con eso. Recuerda que ahora eres más fuerte; es momento de reconocer tus logros. Recuerda, no naciste para ser tapete de nadie.

Leo

Por tu paz mental, es momento de dejar esas preocupaciones que no te dejan respirar. Si piensas que la vida ha sido injusta contigo, es momento de voltear a tus alrededores y ver que hay gente que está peor.

Virgo

Es momento de sincerarte contigo mismo y que, si no sabes qué es lo que quieres, mejor no le muevas. Cualquier decisión impulsiva que tomes puede salirte bastante cara. Como dice, cabeza fría y pensar las cosas mejor.

Libra

Debes bajar tus ímpetus de querer controlar todo; no puedes. Es momento de dedicarte a lo tuyo y dejar de ver en la vida de otros. Porque si no, vas a terminar en problemas, no solo en el trabajo, sino también en el amor, ojo con eso.

Escorpión

Por favor, cuida más tus horas de sueño; la depresión nocturna que traes está afectando tus nervios. Por otra parte, es momento de dejar de aplazar lo que tienes que hacer.

Sagitario

Se viene una separación, divorcio o conflicto en tu entorno cercano. No te metas de mediador porque todos van a terminar en contra de ti. En cuestiones laborales, no te frustres; sigue trabajando por tu momento dorado.

Capricornio

Debes dejar de menospreciarte y creer más en ti. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará. Deja de flojear en el ámbito laboral y pon más atención al aspecto familiar, porque varios problemas pueden surgir en casa.

Acuario

Checa tu salud y ponle más atención a tu cuerpo, que ya te está mandando señales de que el estrés le está cobrando factura. Es buen momento para reinventarse y ponerse en acción.

Piscis

Si tienes pareja, vienen unos problemas complicados, porque estás pidiendo más de lo que das; es momento de poner las cosas en una balanza. Por otra parte, échale ganas a ese negocio que tienes en mente.

No dejes de leer TRIBUNA para todas las actualizaciones del horóscopo que la poderosa Nana Calistar tiene para ti.

Fuente: Tribuna del Yaqui