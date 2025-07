"No la traicioné": Madre de Geraldine Bazán manda fuerte mensaje tras confirmar pleito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Rosalba Ortiz, que es mayormente conocida por ser la madre de Geraldine Bazán, recientemente apareció ante las cámaras de TV Azteca, en donde declaró que ha sido buena con su hija toda la vida, recalcando que "no la traicioné" pudiendo tener la oportunidad a lo largo de su carrera, que jamás le cobró ser manager, por lo que mandó fuerte mensaje a la actriz de Televisa después de que confirmara pleito familiar.

Desde hace más de un año, Rosalba ha salido a hablar de más sobre el tema de Bazán con Gabriel Soto, especialmente cuando se confirmó su separación con Irina Baeva, con la que se dijo le fue infiel a su hija y su familia se separó. Dado a las declaraciones tan privadas que dio, Geraldine confesó que había un distanciamiento con la abuela de sus hijas por este motivo, ya que considera que se cruzó una línea y puso palabras en su boca, sin embargo, dejó en claro que no se niega a una reconciliación con su madre.

Por esta situación, en entrevista para Venga la Alegría, la señora Rosalba, dejó en claro que no le preocupa mucho el tema, pues sabe que tarde o temprano va a sentarse a hablar con su hija y como familia que son se aclarará todo, recalcando que la actriz de Corona de Lágrimas también le está quitando mucha importancia: "Pues como que lo dijo muy seria, como que 'ay a ver si no es un sacrificio para ella', pero sí, le oí sentimiento, y yo sé que eso se va a dar tarde o temprano".

De la misma manera, dejó en claro que ella como madre no le ha fallado a la actriz de Las Hijas de la Señora García, afirmando que estuvo a su lado todo el tiempo que creció en su carrera hasta que se pudo desenvolver, y jamás le cobró un solo peso por llevarle todo este tema: "Yo nunca la he traicionado, no le he cobrado nada, el haber sido desde chiquita, el haber sido su representante, jamás le cobre, ni me pago". Por esto, señaló que ella confía en una reconciliación próxima con su hija: "Claro que sí (nos reconciliaremos)".

Finalmente, le mandó un contundente mensaje a la villana de Por Amar Sin Ley, dejando en claro que ella ama a su hija y que espera que muy pronto puedan hacer las paces, ya que la extraña mucho y extraña sentir que se preocupe por ella y le llame todos los días. "La amo y la adoro, y la quiero, no sé de que manera... bueno, uno no tiene porque decirlo Sus triunfos son los míos y eso voy a halar de ella, de sus triunfos, de su talento, de lo buena madre que es y lo buena hija que es. La extraño, que me hable y se preocupe por mi".

Fuente: Tribuna del Yaqui