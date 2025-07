¿Por eso dejó Televisa? Verónica Castro rompe el silencio y denuncia acoso y abuso de poder

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Verónica Castro, acaba de brindar una entrevista en la que rompió el silencio de lo complicado que fue salir adelante en su carrera siendo mujer, denunciando acoso sexual de parte de compañeros y fans, además de abuso de poder de los altos mandos de las televisoras, ¿acaso por esto decidió renunciar a Televisa hace años?

Durante el homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que se realizó en su honor en San Miguel de Allende, al hablar sobre el acoso y abuso sexual que muchas mujeres sufrieron, la actriz declaró que ella también fue víctima, pero de acoso, destacando que para ella fue fácil de evadir y llegar sin incidentes mayores, haciendo referencia a Rosa Salvaje, su novela más reconocida: "Yo creo que siempre hubo, y el caso es saberlos torear, y hacerte como la rosa salvaje, como que no entendiste nada '¿qué me dijiste?, no te entendí'. Ese tipo de cosas yo vivía, entendía y toreaba muy bien, entonces me hacía la tonta".

Ante esto, la intérprete de Macumba, declaró que en palenques sí le fue mucho más complicado poder salir de esta situación, pues la gente se lanzaba y tocaban de todo, por lo que en realidad sí fue complicado, en especial porque como cantante ganó mucho más que en su tiempo en los melodramas: "El problema es que te agarraban todo, te agarraban la pompa, todo, el problema era cuando te arrancaban los aretes, ya empezaban a pasar cosas difíciles, después de varios años, pero le saqué mucho provecho, salte muchos pueblos y ciudades".

Pero eso no fue lo peor, sino cuando en la empresa de Emilio Azcárraga, tuvo que hacer un desnudo en una escena, lo cual ella no deseaba, pero que se ejerció el abuso de poder y tuvo que cumplirlo, pero, señaló que fue la primera y única vez que lo hizo, dejando en claro que tuvo la fuerza para enfrentarse a esto: "Me temblaba el cuerpo, me tuvieron que dar un relajante, no quería quitarme la ropa, lloraba. Me sentí mal, no me sentí cómoda. Y desde entonces, decidí no hacer más desnudos. Eso me cerró muchas puertas, pero también me salvó".

Finalmente, con estas declaraciones, la reconocida actriz dejó en claro que su reconocimiento en esta ocasión es para las mujeres, ya que considera que no sé es fácil serlo y menos avanzar en este mundo y en sus carreras por esta clase de situaciones, y ella solo quiere honrarlas con este galardón: "Cada reconocimiento que se le da a una mujer en el cine es una semilla de igualdad. Yo lo recibo con humildad, pero también con fuerza, porque es para todas".

Ha llegado el momento ya de protegernos entre nosotras mismas, donde la mujer pueda crear sin miedo, donde pueda dejar de ser cuestionada y humillada sin que nadie reciba castigo", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui