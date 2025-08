¿Qué le pasó? Preocupa a fans el brutal cambio físico de Galilea Montijo; bajó 10 kilos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo 27 de julio arrancó la tercera temporada de La Casa de los Famosos México con gran éxito y una de las cosas que más causó revuelo en el estreno fue la imagen de Galilea Montijo. Además de lucir un vestido espectacular que resaltó su belleza, los fans no pudieron evitar notar que la conductora y actriz mexicana tenía varios kilitos menos, por lo que ella misma ya salió a aclarar lo sucedido.

A través de las redes sociales, los usuarios no dejaban de especular que la originaria de Jalisco podría estar enferma o atravesando alguna situación de salud, que la habría llevado a perder peso de forma contundente. Además, hubo otros internautas que creyeron que 'La Montijo' se pudo haber sometido a una cirugía estética semanas antes de arrancar la temporada, pues estuvo varios días ausente en la señal de Televisa.

Sin embargo, en una reciente entrevista, la propia conductora del programa Hoy confesó que su pérdida de peso se debe al compromiso con el ejercicio que adquirió en el último año. Aunque siempre ha sido apasionada de mantenerse activa y comer bien, su novio Isaac Moreno la impulsó a dar el 100 por ciento en el gimnasio: "Déjame decirte algo, del año pasado a acá llevo 10 kilos, sí se nota, pero sentimental y mentalmente, ¿qué haces?".

El modelo español por su parte comentó que Galilea ha sido una excelente alumna, además de que elogió la gran disposición que ha tenido en el tema de ejercicio: "Nada que añadir, la genéticas que tiene ella es hermosísima, preciosa, su disciplina, su esfuerzo y todo el trabajo lo hace ella, yo solo la guío, todo el trabajo la hace ella; estoy súper orgulloso de ella". Con esta información, queda descartado que la presentadora se encuentre enferma o atravesando otra situación.

Galilea Montijo luce esbelta figura a sus 52 años

Semanas atrás, ella misma había usado su cuenta oficial de Instagram para presumir sus cambios físicos y, por supuesto, agradeció a su novio por llevarla a tener esta enorme transformación, que se refleja no solo por fuera sino también por dentro: "Sí llevo más de 1 año dándole a las pesas, sí me ha costado, sí lo sufro, pero el resultado lo veo en mi paz mental, físicamente y emocionalmente!!!! Mi moqui gracias por llevarme, aconsejarme y levantarme cuando ya no puedo. Ojo: No son solo las pesas va a la par del método de Isaac Moreno. TE AMO", escribió Galilea.

Galilea Montijo bajó de peso gracias a la ayuda de su novio

Fuente: Tribuna del Yaqui