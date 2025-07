Rosalía habla sobre el diseñador que se negó a trabajar con ella por silencio sobre Gaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la negación del diseñador Miguel Adrover de trabajar con la cantante española Rosalía, debido al aparente silencio de la intérprete sobre el conflicto de Gaza. El mallorquín desató el debate sobre si las celebridades tienen responsabilidad ante las causas humanitarias, reavivando además la discusión sobre el papel del mundo artístico en tiempos de guerra.

Se dice que todo iniciaría cuando el equipo de Rosalía se comunicó con Adrover para elaborar un atuendo para el mes de septiembre; la contestación fue una clara negación. “Lo sentimos, pero Miguel no trabaja con ningún artista que públicamente no haya mostrado su apoyo a Palestina. El silencio es complicidad y más aún cuando tienes un gran altavoz que millones de personas escuchan cuando cantas", contestó el artista.

Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado. Ahora tenemos que hacer lo correcto”, terminó.

El diseñador, quien es altamente conocido por su activismo y su compromiso con las temáticas sociales, se ha convertido en una figura relevante en la moda independiente desde los 2000. Ha tenido alianzas con marcas sostenibles, colecciones inspiradas en comunidades excluidas, además de mantener una postura firme contra el consumismo. En el 2018 fue reconocido con el Premio Nacional de Diseño de Moda en España; ha mantenido su política sobre no trabajar con artistas que no se posicionen ante injusticias mundiales.

Después de que se viera sometida a la presión mediática y señalamientos de sus seguidores en redes sociales, la cantante compartió un mensaje a través de Instagram, en el cual expresó su postura con sensibilidad y firmeza: “He seguido con gran tristeza lo que se ha venido diciendo estos días. Desde ya acepto que lo que escribiré aquí será incompleto e imperfecto, pero es mi verdad y está escrito con la mejor intención", declaró.

Aclaró que, si bien no utilizó su plataforma según el estilo o expectativas de otros, no significaba que no condenara la situación en Medio Oriente, mencionando las terribles circunstancias que están viviendo miles de personas inocentes. Además, mencionando que el avergonzarse unos a otros no ayudará a la lucha por la libertad de Palestina. "Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotrxs)", expresó.

Finalizo diciendo: "(...) por ello querría finalizar con un profundo respeto y agradecimiento a las personas que realmente actúan como ONG’s, activistas, voluntarios, sanitarios, trabajadores, cooperativas, asociaciones y periodistas dedicando su vida a ayudar en esta causa y muchas otras”. Su declaración generó reacciones encontradas. Mientras algunos valoraron su franqueza y empatía, otros señalaron que su pronunciamiento llegó tarde o fue insuficiente.

En redes sociales se intensificó el debate sobre si los artistas deben posicionarse ante conflictos internacionales, y si el silencio implica complicidad. Rosalía, quien ha colaborado con UNICEF y ha participado en campañas de concienciación sobre la violencia de género y los derechos de la infancia, ha mantenido tradicionalmente un perfil reservado en asuntos políticos. Su activismo ha estado más orientado a temáticas sociales relacionadas con la cultura, la equidad de género y la representación de comunidades excluidas en la música.

El conflicto en Gaza, que se intensificó desde octubre de 2023 tras un ataque sorpresa de Hamás contra Israel, ha dejado más de 60,000 fallecidos en la Franja y ha sido descrito por organismos internacionales como una crisis humanitaria sin precedentes. La ofensiva israelí ha ocasionado desplazamientos masivos, escasez de alimentos y el colapso del sistema sanitario, mientras la comunidad global discute la legalidad y ética de las acciones militares.

Fuente: Agencia México