Se volvió mujer: Tras dejar Televisa, actor de novelas llega a 'Hoy' y hace íntima confesión

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien el año pasado abandonó las filas de Televisa y regresó a trabajar a la competencia, dejó sorprendidos a todos sus fans debido a que la mañana de este jueves 31 de julio regresó al programa Hoy e hizo una inesperada confesión. Se trata del actor y conductor Julián Gil, quien fue captado en las instalaciones de San Ángel luego de hacer su último melodrama, El Maleficio, en 2023.

Aunque se desconoce si se encuentra haciendo casting para una nueva novela, Gil accedió a dar una entrevista a reporteros del programa Hoy sobre la polémica que hay entorno a su pasada relación con Marjorie de Sousa, con quien procreó a su hijo Matías. Pese a que ha recibido críticas por sus declaraciones, Gil afirma que es necesario contar su versión de los hechos, especialmente pensando en que el niño podrá verlas después.

Hay cosas que se tienen que volver a decir porque ya el nene está más grande y ahora a mí sí me interesa que el nene se entere de muchas cosas. De ahora en adelante los medios, las redes y todo lo que ya existió se convierten en instrumento para que él sepa en su momento, pues la verdad, o mi parte, sea la verdad o sea la mentira, pero mi parte", afirmó.

Julián, quien se volvió mujer para la obra de teatro Divorciémonos mi amor, declaró también que no se arrepiente de haber señalado que su hijo es producto de una noche de copas, lo cual dejó impactado a muchos: "Pues fue algo que salió de mi boca y que fue algo que fue una realidad. Lo que quizás pues puede llegar a molestar es que lo diga yo como hombre", afirmó.

Julián Gil tiene años sin poder convivir con su hijo menor, Matías

En ese sentido, Julián hizo una comparación con otras figuras públicas y la forma en que sus relatos son percibidos según su género. Mencionó el caso del 'Bombón Asesino', quien ha hablado públicamente sobre su expareja sin recibir el mismo juicio. "Ahí tenemos a Ninel hablando de su ex, pero ella como es mujer, ojo, y está en todo su derecho y lo hace muy bien. Como es mujer, pues no pasa nada. Yo, Julián, como soy hombre, no debo tener memoria, porque los caballeros no deben tener memoria y está mal que yo hable de una mujer. No. No, señor, eso para mí no es correcto".

Entre algunas de las declaraciones que ha hecho Julián en contra de Marjorie se encuentran señalarla también por presunta violencia, además de que dijo que la venezolana habría sido la causante de la separación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Además, culpó a la mamá de la actriz de ocasionarles problemas debido a su adicción al alcohol.

Fuente: Tribuna del Yaqui