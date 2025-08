Sufrió un infarto: Galán de Televisa llora en vivo tras caer en crisis y estar al borde de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano, Alexis Ayala, dejó sin palabras a todos sus fanáticos debido a que aprovechó su estancia en el relity La Casa de los Famosos México para hablar como nunca antes de su vida privada. En horas recientes, a través de las redes sociales se viralizó el momento exacto en el que el esposo de Cinthia Aparicio cuenta sobre su crisis económica y la vez que estuvo a punto de morir.

Platicando en la cocina de la casa más famosa de México con Guana, Dalilah Polanco y Mar Contreras, el galán de novelas como Lo que la vida me robó, Amar a muerte, Si nos dejan, Vencer la ausencia y Pienso en ti recordó que en 2018 un infarto casi le cuesta la vida y señaló cómo cambió su perspectiva tras enfrentarse a esta prueba: "Casi me voy, no me morí nunca, pero me bajé a 27 latidos por minuto", relató el histrión.

Alexis recordó que cuando se encontraba en terapia intensiva, "conectado como una nave espacial", pasó días sin comer y tuvo una catarsis enorme cuando pudo volver a probar alimento: "Me ponen papaya y un juguito de naranja... y pruebo la papaya, ese momento es donde me di cuenta que estaba vivo, que sobreviví, que ya viví, es como de película... siempre me pega", dijo el actor ahogado en llanto.

Damos por hecho comer, respirar", añadió con la voz cortada.

Alexis Ayala recordó que estuvo al borde de morir por un infarto

Debido a este gran susto de salud, Alexis se metió en serios problemas económicos debido a que pasó años sin generar ingresos. Así lo confesó antes de entrar a la casa: "Yo dejé de trabajar dos años y después de que me esperaron casi dos años que dejé de trabajar, vino la pandemia. Pero los gastos siguen". Sin temor a las críticas o comentarios negativos, el exconcursante de Hoy soy el chef admitió que aceptó formar parte del reality porque se encuentra en aprietos económicos.

Aunque no ha querido revelar los motivos exactos de sus problemas financieros, Ayala contó a sus compañeros de LCDLF México que incluso tuvo que vender su casa antes de entrar al reality y ahora vive en un lugar mucho más modesto: "La venta de la casa se resolvió el miércoles, antes de entrar aquí, antes de que me encerraran", dijo. Además, el actor defendió a su esposa, quien ha sido señalada de estar con él supuestamente por interés.

Si supieran cómo ha estado esa guerrera a mi lado, cada día conmigo, cómo ella ha buscado su carrera y luchando conmigo".

Además, añadió: "Hoy soy más rico que nunca, mucho más rico que nunca". Finalmente, Alexis dijo que no se dará por vencido y señaló estar confiado en salir adelante: "Lo que tenía lo voy a tener al doble, será en 5 años, voy a producir otra vez, a seguir actuando, a seguir haciendo".

Fuente: Tribuna del Yaqui y YouTube La Casa de los Famosos México