Tragedia en Televisa: Atropellan a yerno de Andrea Legarreta; Mía Rubín revela su estado

Ciudad de México.- Recientemente se ha dado una trágica noticia ante las cámaras de Televisa, pues lo que deberían de haber sido una vacaciones perfectas, terminó en accidente. El motivo es que Tarik Othón, actualmente reconocido por ser el yerno de Andrea Legarreta, mientras que esquiaba en Argentina fue atropellado por otro de los presentes que perdió el control, y su novia, la cantante Mía Rubín, en entrevista revela su estado de salud.

Tarik y la hija de Andrea con Erik Rubín, aprovecharon que sus agendas coincidían tras varios meses ajetreados y viviendo un amor a distancia, por lo que solos se fueron de viaje a Argentina para disfrutar de la nieve y la cultura de dicho país. Sin embargo, las cosas no fueron tan perfectas como ellos lo esperaban, ya que el joven torero terminó con una rodilla esguinzada y la intérprete de Diablo con gripa.

En el reciente evento de La Sonora Santanera, Mía fue captara por reporteros del programa Hoy, que es conducido por su madre, y le cuestionaron sobre estas románticas vacaciones, a las que declaró que pasaron muchas cosas que no fueron planeadas, como el que esté enferma, pero recalca que las ve más como aventuras: "Sí, me fui a Argentina, como podrán escuchar en mi voz, estoy muy enferma, pero aquí dándolo con todo, en serio, nos pasó de todo (en las vacaciones)".

Mía y Tarik. Internet

Ante esto, reveló que su pareja y ella fueron a una ciudad para poder esquiar en las montañas que normalmente están cubiertas de nieve en esta época. Pero, por desgracia de ellos, no fue así y no pudieron realizar planes que tenían por este tema, y cuando lo lograron, uno de los ciudadanos que también fue a esquiar, perdió el control y atropelló a su novio, señalando que está bien, solo con un esguince: "No pudimos esquiar porque no había nieve en Bariloche, nos nevó hasta el último día, atropellaron a mi novio en un snowboarding, entonces le esguinzaron la rodilla, nos pasó de todo".

Finalmente, dejó en claro que ella y su pareja creen que fueron uno de los viajes más hermosos pese a que hubo muchas cosas que se salieron de su control, debido a que afirma que para ellos viajar juntos es importante y es la manera en la que se conocerán mejor: "Pero sin duda fue uno de los viajes más hermosos que hemos vivido, porque también es importante viajar con tu pareja, porque ahí también se sacan todos los trapitos sucios al sol".

Fuente: Tribuna del Yaqui