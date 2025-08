Tras brutal apuñalamiento, Marianne Gonzaga pide convivir con su hija; su ex lo impediría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A inicios de febrero de 2025, toda la sociedad en México se sacudió al conocer el caso de Valentina Gilabert, quien fue apuñalada 14 veces por Marianne Gonzaga, quien al parecer decidió atacarla porque mantenía una relación sentimental con su expareja. Aunque la modelo de 17 años ya quedó en libertad sobre este proceso, ahora se enfrenta a una nueva dolorosa situación.

Como se sabe, la influencer mexicana tiene una hija con José Said Becerril, quien sigue siendo pareja de Valentina, y al parecer el joven se ha negado a permitir que conviva con la menor. Así lo reveló su abogado Héctor Ponce en una entrevista para el programa Ventaneando. "Marianne no tiene ninguna restricción judicial o algo que le impida convivir con la niña. No hemos tenido el acercamiento como quisiéramos, ¿no?".

El letrado explicó que si bien, Gonzaga sí ha podido ver a la menor, la reunión no se ha dado en los mejores términos: "Tengo conocimiento que el sábado pasado le permitieron ver, pero fue muy limitado el tiempo y hay muchas restricciones por parte de ellos", detalló el representante legal de la modelo. La pequeña, de apenas un año de edad, quedó bajo el cuidado de su progenitor cuando la joven fue ingresada en prisión.

El letrado también explicó que José Said ha argumentado que el tiempo transcurrido desde el incidente es poco, y por ello ha limitado el contacto entre madre e hija. "Como pasaron las cosas. Que todo está muy reciente. Entonces que, pues básicamente es eso", expuso. No obstante, Ponce fue enfático en que, si esta negativa persiste, tomarán acciones legales para que madre e hija puedan reunirse:

Aquí no se trata de un tema de manutención ni nada. O sea, simplemente es respetar tanto el derecho de Marianne como hasta de la propia niña. La niña tiene 1 año. O sea, necesita tanto del papá como de la mamá, ¿no?".

Marianne Gonzaga desea convivir más tiempo con su bebé

Respecto a la agresión, en el programa Ventaneando se mencionó que el motivo fue un ataque de celos, pues Becerril había comenzado una relación sentimental con Valentina. Este hecho detonó el violento episodio que llevó a Marianne a la cárcel durante cinco meses. Sin embargo, su salida fue posible tras aceptar su responsabilidad y obtener el beneficio de libertad asistida.

Marianne le ofreció una disculpa a la víctima y a los papás de la víctima, y la víctima pues en un también lo aceptó y le dijo que la disculpaba. Digamos, ya no hay como ese tipo de rencor", explicó el litigante, quien aseguró que la petición de su cliente fue genuina.

Finalmente, Ponce negó que el crimen que cometió su clienta haya quedado impune y explicó porqué dejó la cárcel: "Consiste en que tuvo que aceptar Marianne la responsabilidad. Se le impuso una sanción de 2 años, 8 meses, 24 días de encarnamiento. Asimismo, se le concedió un beneficio que es la libertad asistida... Va a estar sí o sí viniendo a firmar los 2 años, 8 meses, 24 días y aunado a que se tuvo que pagar también la reparación del daño y se ha pagado una parte de la reparación del daño".

Fuente: Tribuna del Yaqui