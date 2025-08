Vivo de milagro: Manuel Masalva aparece en 'Ventaneando' tras semanas en coma y casi morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante semanas, el nombre del actor Manuel Masalva se mantuvo en todos los titulares de la prensa debido a que se confirmó que se encontraba luchando por su vida en un hospital de Dubái debido a que había contraído una peligrosa bacteria durante sus vacaciones en Filipinas. Tras haber pasado semanas en coma y enfrentar otras complicaciones, el actor de la serie Narcos México ofreció su primera entrevista.

A través de una llamada telefónica con el programa Ventaneando, el intérprete mexicano habló de su salud con sinceridad y aseguró que seguir vivo es un verdadero milagro: "Filipinas es uno de los países en donde uno puede conocer a esta bacteria. Y mi segundo spot de viaje era Dubái, que iba a estar por ahí conociendo unas semanas y después de ello me iba a ir para Madrid. Pero pues viniendo de Filipinas, pues tristemente se presentó esta situación", explicó Masalva.

Sobre los primeros síntomas, Manuel contó que tuvo dolor en la cadera y en pierna derecha, que luego le impidió caminar, además presentó dolores de cabeza, calambres en las manos y en los pies: "Tuve que quedarme tres meses y medio en el hospital por algo que evidentemente no entendíamos y fue muy difícil para mi cuerpo". Desafortunadamente, a los pocos días su salud se agravó, al punto de que tuvo que entrar al quirófano de urgencia y luego fue puesto en coma inducido.

Al finalizar la cirugía y yo despertar de la anestesia, a los pocos minutos yo empecé a tener problemas para respirar. Y lo último que recuerdo es cuando los doctores se acercaron y me dijeron que me iban a inyectar de alguna manera directo a las vías respiratorias. Y ahí entraron un par de agujas que fueron lo último que yo sentí y después de ahí desperté 25, no, no, yo desperté 25, 26 días después".

Tras mostrar un considerable avance, el actor inició un proceso de rehabilitación física y emocional. "l equipo de infectología en el hospital en el que estuve, me dio de alta en las mejores condiciones, ¿no? Pero esto es una cuestión que hay que seguir, hay que seguir pendiente y fortaleciendo el sistema inmune. Y bueno, eso, echarle para adelante. Estoy todavía entendiendo y comprendiendo más las situaciones, ¿no? Las cosas que Dios nos tiene en la vida”" reflexionó.

Asimismo, Manuel se dijo agradecido por todo el apoyo que recibió por parte de su familia y de las autoridades mexicanas en Dubái: "Estoy muy agradecido con el cónsul mexicano en Emiratos Árabes y la embajada, brindando su apoyo en todo momento hasta que salimos del hospital. Estuvieron mis papás y mi hermano y dos tíos". Reflexionando su batalla para recuperar su salud, el actor dijo:

La verdad es que es como un renacer porque uno despierta muy lento, todavía inconsciente, reconociendo que yo empecé de no moverme nada. Hasta el día de hoy yo tengo que hacer mi fisioterapia y rehabilitación".

Finalmente, Masalva contó que ni siquiera los médicos saben a ciencia cierta cómo combatir la infección que la atacó: "Es una bacteria muy difícil que ataca desde lo cardiovascular, el cerebro, el sistema inmune y las enfermedades físicas igual también. Al principio yo no podía mover ni mis dedos ni la cara, ¿no? Poco a poco y pues no sé, no sé a qué se deba. A ciencia cierta de los doctores tampoco lo pueden decir. Es un milagro de Dios", dijo.

Manuel Masalva estuvo a punto de morir debido a una bacteria que contrajo en Filipinas

Fuente: Tribuna del Yaqui