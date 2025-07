Abogado de Cruz Martínez habla de caso Alicia Villarreal tras ser prófugo de la justicia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El abogado de Cruz Martínez sorprendió con sus primeras y despreocupadas declaraciones de la audiencia en el caso de violencia familiar, que enfrentan en contra de la reconocida cantante mexicana, Alicia Villarreal, después de que su cliente fuera declarado prófugo de la justicia. El productor musical también tendría orden de arresto en Estados Unidos por esta situación.

Después de que la intérprete de Te Quedó Grande La Yegua acusó de violencia en contra del padre de sus dos hijos menores, las autoridades han comenzado una extensa investigación en contra del productor musical. Para avanzar con el caso, el pasado jueves 3 de julio ambas partes estaban citadas en una audiencia, a la cual no se presentó el líder de los Kumbia Kings, por lo que su sanción fue ser declarado prófugo de la justicia.

Ante esto el abogado de Alicia Villarreal, Ulrich Richter, confirmó que este castigo es impuesto por el juez al ser considerado como reincidente, por lo que informó que la búsqueda, además de ser llevada en México, también lo será en Estados Unidos, y por ello es que se encuentran en trámite para que se autorice la ficha roja de la Interpol, y en caso de que el intérprete de Sabes A Chocolate esté en el país vecino, será detenido y entregado a las autoridades.

Poco después de que los abogados de la denominada 'Güerita Consentida', el abogado de Martínez, Leopoldo Ángel, también se paró ante las cámaras para hablar al respecto. Aunque se mostró serio y despreocupado, destacando que solo es una medida de las leyes, pero por su actitud pareciera que no le preocupa que sea detenido: "Pues, de acuerdo a la ley, sí, es posible (ser encerrado). Me mandaron a llamar, pero ante la ausencia del señor Cruz, no hubo audiencia".

Finalmente, sobre la ausencia de Martínez en este proceso tan importante, aseguró que se expuso en la audiencia y las leyes tienen diferentes castigos, más no confirmó que sí giraran orden de aprehensión en contra de su cliente, solo que también hay otras opciones: "Es un tema que se comentó en la sala de audiencias Pues sí, la ley contempla distintas sanciones, perseguimientos, multas y demás". Sobre la abogada Camila Vázquez, el licenciado asegura que también sigue en el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui