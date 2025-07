Actor de Don Ramón responde a Florinda Meza y se pone del lado de los hijos de Chespirito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La exitosa bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, disponible en Max, continúa cosechando elogios desde su estreno el pasado 5 de junio de 2025. Desde entonces, los internautas no han dejado de hablar del tema, especialmente en TikTok, donde miles se han mostrado cautivados por la historia de Graciela Fernández Pierre, exesposa del reconocido escritor y comediante Roberto Gómez Bolaños.

Uno de los aspectos que más ha encendido las redes sociales es la manera en que la trama sugiere que Gómez Bolaños fue infiel a su esposa durante años con la actriz que interpretó a la madre de Quico. Esta narrativa ha generado una verdadera batalla campal entre los usuarios, quienes rápidamente acudieron a las redes sociales de la viuda del fallecido guionista para juzgarla con dureza. Ante las constantes críticas, Florinda Meza explotó y no dudó en responder públicamente.

“La serie puede parecer romántica porque lo pinta como un luchador, muy al estilo Hollywood, pero no es su historia. Es un cuento, puede ser muy bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos solo para vender”, afirmó hace unas semanas la actriz mediante un comunicado publicado en Instagram.

Ante esta polémica, Miguel Islas, quien da vida a Don Ramón en la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, rompió el silencio. Durante una reciente entrevista con los conductores del programa de espectáculos Venga la Alegría, el actor de 52 años aclaró que la intención del proyecto nunca fue generar controversia ni afectar a quienes formaron parte del universo original del difunto artista.

Serie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’

“Si hubiéramos sabido que se iba a armar así, pues lo hubiéramos metido más. Porque sí se está armando bien”, declaró Islas, haciendo referencia al impacto que ha tenido la producción tanto por su narrativa como por los debates que ha despertado entre los seguidores sobre la vida personal de los personajes. Finalmente, el intérprete destacó el trabajo de los guionistas Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, hijos del icónico comediante, a quienes calificó como el “alma” detrás de esta bioserie.

Fuente: Tribuna/ Agencia México