Desapareció por 'extraña enfermedad': Filtran de qué moriría querida actriz de Televisa

Ciudad de México.- Después de 12 años desaparecida del mundo del espectáculo, por presuntamente contraer una extraña enfermedad, y viralizarse por malas noticias de su estado de salud, hace un par de horas que una importante celebridad ha filtrado que moriría de terrible manera la reconocida actriz de Televisa, que ha tenido de cabeza al medio. Dicha celebridad se trata de Pilar Montenegro, la que dejó los escenarios en el 2013 y simplemente dejó de aparecer y ahora dicen está grave.

Desde hace varios días, el nombre de Pilar se ha vuelto de interés nacional, debido a que el polémico periodista, Javier Ceriani, afirmó que estaba tan grave en el hospital, que varios de sus amistades y familiares fueron a despedirse de ella, ya que no creen que pueda durar mucho tiempo: "Muchos se despidieron, otros aseguran que ya no está muy consciente y que la cama es su única compañera, oremos por Pilar porque ya no está bien, Pilar está grave, Dios dispone". Esto alimentó los rumores de que padecía una enfermedad degenerativa y que por eso se retiró del medio, supuestamente esclerosis múltiple.

Como era de esperarse, la noticia causó una gran conmoción y en los últimos días han salido muchos testimonios, incluso la propia exintegrante de Garibaldi se pronunció sobre estas declaraciones, y aunque se niega a ser entrevista o aparecer en público, respondió un mensaje en Ventaneando en el que afirma que no dará declaraciones al aire porque ya no es parte del medio, y desestimó estar delicada, señalando que está bien: "Ya no estoy en el medio, gracias de todos modo. Estoy muy bien".

A partir del minuto 30.

Pero ahora, pese a que la intérprete de Quítame a ese Hombre ya ha salido a negar de manera rotunda, que se encuentre al borde de la muerte como aseguró Ceriani, la reconocida pitonista nacionalizada mexicana, Mhoni Vidente, mediante su canal de YouTube es la que filtró que supuestamente Pilar sí va a perder la vida, sin embargo, no reveló si para eso faltara mucho o poco tiempo, solo dijo que sí veía la muerte sobre la también actriz.

Con respecto a la causa de la muerte, Mhoni declaró que el motivo será por culpa de los medicamentos que toma para su enfermedad, ya que al parecer le han dañado los riñones o páncreas, y eso al final una falla en alguno de estos órganos le arrebataría la vida: "De eso (su presunta enfermedad) no va a morir. Viene muriendo de problemas de riñón o de páncreas por tanto medicamento. La quieren volver a ver (en los escenarios), pero dicen que no se puede parar y que le duelen mucho los huesos".

