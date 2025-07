El salsero Danny Daniel sufre percance por ponchallantas en su autobús al dirigirse a la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido salsero colombiano Danny Daniel, tuvo un percance en una de las llantas de su autobús cuando se dirigía a la Ciudad de México, proveniente de Veracruz para cumplir con el compromiso de un show como lo había anunciado en sus redes sociales previamente.

El incidente sucedió cuando transitaban por la autopista Córdoba-Veracruz y arrojaron una araña ponchallantas, hizo que la llanta trasera izquierda del autobús la agarrara cuando viajaban a 140 kilómetros por hora, pero pudieron avanzar un poco más hasta llegar a un lugar seguro cercano a un pueblo donde la gente les brindó ayuda.

De acuerdo con información de grupo fórmula, el cantante y su equipo fueron atacados por “piratas terrestres”, por fortuna, todos salieron ilesos de este intento de asalto suscitado el pasado 2 de julio, cuando regresaban de presentarse en la Feria Cosoleacaque 2025 en Veracruz.

Los artefactos impactaron los neumáticos traseros, provocando una explosión que pudo haber terminado en tragedia, gracias a la reacción del conductor y del equipo de seguridad que acompañaba al cantante quienes realizaron disparos disuasivos los atacantes huyeron del lugar sin lograr su objetivo.

El cantante señaló que gracias a Dios no les paso nada a él o alguien de su equipo y lograron salir a salvo de la situación además de haber recibido ayuda de los pobladores locales. "Los buenos somos más, yo siempre he creído eso y soy una persona que soy muy creyente en dios, así que no soy artista de hacer noticia", dijo el famoso.

Nacido en Cartagena, Colombia, Danny Daniel es reconocido por su trayectoria en el género de la música de salsa. Ha construido una carrera sólida en escenarios de Latinoamérica y Estados Unidos, especialmente entre públicos que consumen música tropical como la salsa. Además de su voz distintiva y sus letras sentimentales, el salsero es conocido por su cercanía con sus fans y su fuerte arraigo familiar.

En sus redes sociales el artista compartio el momento cuando se quedaron tirados en la carretera

Fuente: Tribuna