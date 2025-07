La burla de Televisa: Andrea Legarreta humilla en 'Hoy' a Aarón Mercury y llueven memes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la presentadora y actriz mexicana, Andrea Legarreta, acaba de causar gran revuelo en redes sociales, pues aseguran que dio tremenda humillada al conocido influencer, Aarón Mercury, durante la más reciente emisión en vivo del programa Hoy, al cuestionarle quién es. En las últimos minutos, el joven se ha vuelto la burla de Televisa y ya se ha hecho una 'lluvia' de memes por este momento.

Este viernes 4 de julio, siguiendo el lineamiento de revelar un día sí y un día no a un habitante de La Casa de los Famosos México, en el matutino de la empresa San Ángel, se enlazaron en vivo para destapar que el misterioso hombre que llevaba puesto el traje rosa y los tenis blancos de las pistas que dieron, fue el influencer y creador de contenido, que el año pasado estuvo en el escándalo tras su separación de Yeri Mua.

En redes sociales se ha viralizado el momento en el que todos los presentadores que estaban en el destape, desde Legarreta hasta Paul Stanley, cuando oficialmente apareció el guapo creador de contenido, todos pusieron un rostro de incógnita, comenzando así con las burlas de que nadie ahí lo conocía, así como el resto de México. Sin embargo, la gota que derramó el vaso y que se ha viralizado con fuerza, fue que Legarreta no pudo contenerse y preguntó quién era.

Como parte de la dinámica, todos los conductores del programa producido por Andrea Rodríguez Doria, podían hacerle una pregunta al nuevo habitante revelado, y cuando llegó el turno de la ex de Erik Rubín, con una risita un poco nervioso, declaró que ella vivía en una piedra y no veía mucho de lo actual, por lo que pedía que para gente igual que ella se presentara y dijera quién es y que se puede esperar de él en el reality.

Aarón sin perder la sonrisa, declaró que es un creador de contenido, en especial de TikTok que se centra más en la comedia, por lo que él espera que su presencia dentro del reality llegue con diversión, con retos para reír y por supuesto "echar desastre", declarando que esa es su meta, pasarla bien y hacerla pasar bien a los colegas y espectadores de este proyecto.

Pese a que Mercury no pareció tomarse a mal la pregunta, en X, antes conocido como Twitter, los internautas han considerado esta situación como una tremenda humillación, incluso han hecho memes cantados, o han compartido los momentos más virales en que personas famosas son peluseadas por el público, burlándose del joven, pues muchos aseguran que no debería de entrar porque no es famoso.

Fuente: Tribuna del Yaqui