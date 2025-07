¿Murió Alberto Vázquez? Tras hospitalización, su hijo Arturo revela que le impiden visitarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas semanas, los seguidores del reconocido cantante Alberto Vázquez se llevaron tremendo susto debido a que se reportó que el intérprete se encontraba muy grave debido a un problema cardíaco, por el que incluso fue sometido a una intervención médica. Aunque ya pasaron tres semanas desde ese momento, su hijo Arturo Vázquez continúa sin poder verlo o platicar con él.

Sí, así lo reveló el actor a través de una entrevista con el programa De Primera Mano, donde rompió el silencio sobre el estado de salud de su padre, luego de que la familia emitiera un comunicado en el que se informó que el intérprete de Maracas se sometió a una cirugía programada de cateterismo en una pierna, desmintiendo los reportes de gravedad y también noticias falsas sobre su muerte.

En ese sentido, Arturo ha contado que él no estuvo presente durante el procedimiento y hasta la fecha no lo ha podido ver. "La última vez que me preguntaron por mi papá, yo les dije con toda sinceridad que había hablado con mis hermanas y que mi papá está bastante bien, está muy bien. Está en una recuperación, creo que sí hubo una intervención, no lo sé", confesó.

El actor de Televisa solicitó respeto para que sea el propio Alberto quien informe a su público sobre lo sucedido. "Yo preferiría muchísimo que mi papá, por su propia voz y lo que él quiera expresarle a su público, lo haga él. Porque si yo hablo de cosas que no sé, porque yo no estuve en Torreón cuando todo esto se suscitó, podría dar información incorrecta", explicó.

Arturo Vázquez no se ha podido reencontrar con su padre tras hospitalización

Arturo manifestó que, tras enterarse de lo ocurrido a través de los medios, pensó en visitar al reconocido intérprete, pero por recomendación de sus hermanas, ha pospuesto su viaje: "Me dijeron que está descansando mucho, comiendo lo mejor que puede y durmiendo muchísimo. Creo que en su debido momento él les dirá qué fue lo que pasó realmente porque yo, sinceramente, no tengo idea de los detalles", agregó.

Además, el intérprete de programas como La Rosa de Guadalupe reveló que su familia le ha pedido no dar declaraciones sobre su padre: "Yo solo me enteré que estaba en el hospital y fue cuando me comuniqué con mi hermana y me dijo: ‘Todo está bien, no te alarmes. Si te hablan de los medios, por favor, este pues no digas lo que no sabes’. Y es obvio, ¿no?, no me han dicho nada de los detalles".

A pesar de la incertidumbre sobre los pormenores de la intervención, Arturo se mostró optimista sobre la recuperación de Alberto Vázquez y sobre la posibilidad de verlo nuevamente en un concierto. "Tengo mucha fe en que va a salir tan bien de esta parte de la historia de su vida que igual y regrese al escenario. Él mismo dijo que quiere hacer algunas presentaciones de despedida, pero eso todavía está por decidirse", expresó.

Fuente: Tribuna